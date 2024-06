Una ragazza di 18 anni è rimasta ferita questa mattina, 7 giugno 2024, fuori dalla scuola Maggiolini di Parabiago perchè colpita da un petardo a un polpaccio lanciato da un altro studente.

Lanciano petardi per la fine della scuola: feriscono una 18enne al polpaccio

E' stata trasportata in ospedale a Legnano la ragazza di 18 anni che questa mattina intorno alle 10 è stata ferita a un polpaccio per colpa di un petardo: secondo quanto ricostruito, alcuni ragazzi lanciavano petardi per festeggiare la fine dell'anno scolastico in mezzo alle auto e anche in mezzo ai compagni. Uno di questo è esploso di fianco alla giovane che è rimasta ferita.

Dopo le prime cure sul posto è stata trasportata in codice verde all'ospedale di Legnano.