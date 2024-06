Grande successo per il concerto di About 500 con le 50 voci del coro che si sono esibite a San Giorgio su Legnano.

Grande successo per il coro About 500 a San Giorgio

"Non abbiamo avuto l’arcobaleno a tranquillizzarci che il temporale non sarebbe tornato ma le 50+ voci in abiti colorati lo sono stati: ABOUT 500, il coro che si è esibito sabato sera in Villa Parravicini è stato un vero e proprio arcobaleno di voci, emozioni e divertimento. Le canzoni presentate hanno ripercorso alcuni classici della musica italiana e non solo, permettendo a tutti di divertirsi e cantare accompagnati dalla M° Vita Parlapiano".

Gli organizzatori della Pro Loco hanno voluto ringraziare i proprietari della Villa Parravicini per la disponibilità ad accogliere i nostri eventi; il Comune di San Giorgio su Legnano e l'Amministrazione Comunale per la presenza, la disponibilità e la collaborazione; la Banca BCC Busto Garolfo e Buguggiate per il sostegno; ⁠Lenna Giardini e Scuole di Musica Niccolò Paganini per il supporto nell'allestimento e il ⁠Bar da Mimma e Bar Gelatiamo per il servizio bar.

L’invito è al prossimo evento targato ProLoco il 13 luglio 2024 con il Tira Tardi a San Giorgio.