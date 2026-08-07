Tradizione e memoria, a Magenta scalda i motori la Fiera di San Rocco

Domenica 16 agosto 2026, torna a Magenta la tradizionale Fiera di San Rocco, storica manifestazione del territorio che conserva ancora la sua originaria vocazione agricola con un’area dedicata.

La fiera si svolgerà dalle 8.00 alle 17.00 e interesserà: via Mazzini, piazza Liberazione, via Garibaldi, via Villoresi, via Matteotti, via S. Caterina da Siena, via S. Crescenzia, via Fanti, Campo Aquile, piazza Kennedy.

Memoria e tradizione

“Sappiamo che le temperature di metà agosto e i tempi che cambiano mettono alla prova appuntamenti storici come questo. Oggi più che mai, questa festa ha un significato profondo: custodia della memoria e momento di incontro. Invito tutti a fare una passeggiata per mostrare vicinanza ai produttori e agli ambulanti che animano la città e per celebrare insieme il valore della nostra comunità”, sottolinea l’assessore alle Politiche per il Commercio Stefania Bonfiglio.

Aree di sosta consigliate: multipiano di via De Gasperi – che sarà gratuito come tutte le strisce blu – parcheggio del cimitero e Piazza Arrigo VII (già Piazza Mercato).

In allegato la planimetria dell’area fiera e viabilità.

L’appuntamento serale

Ad arricchire il programma della Fiera di San Rocco, una serata di intrattenimento musicale a ingresso gratuito organizzata in collaborazione con Auser Magenta. L’appuntamento è fissato alle 21.00 presso la Tensostruttura con l’esibizione dell’Orchestra Antonella Marchini.