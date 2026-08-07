Tradizione e memoria, a Magenta scalda i motori la Fiera di San Rocco

Domenica 16 agosto 2026, torna a Magenta la tradizionale Fiera di San Rocco, storica manifestazione del territorio che conserva ancora la sua originaria vocazione agricola con un’area dedicata.
La fiera si svolgerà dalle 8.00 alle 17.00 e interesserà: via Mazzini, piazza Liberazione, via Garibaldi, via Villoresi, via Matteotti, via S. Caterina da Siena, via S. Crescenzia, via Fanti, Campo Aquile, piazza Kennedy.
Memoria e tradizione
“Sappiamo che le temperature di metà agosto e i tempi che cambiano mettono alla prova appuntamenti storici come questo. Oggi più che mai, questa festa ha un significato profondo: custodia della memoria e momento di incontro. Invito tutti a fare una passeggiata per mostrare vicinanza ai produttori e agli ambulanti che animano la città e per celebrare insieme il valore della nostra comunità”, sottolinea l’assessore alle Politiche per il Commercio Stefania Bonfiglio.
Aree di sosta consigliate: multipiano di via De Gasperi – che sarà gratuito come tutte le strisce blu – parcheggio del cimitero e Piazza Arrigo VII (già Piazza Mercato).
In allegato la planimetria dell’area fiera e viabilità.
L’appuntamento serale
Ad arricchire il programma della Fiera di San Rocco, una serata di intrattenimento musicale a ingresso gratuito organizzata in collaborazione con Auser Magenta. L’appuntamento è fissato alle 21.00 presso la Tensostruttura con l’esibizione dell’Orchestra Antonella Marchini.
“Quest’anno abbiamo deciso di proporre una serata musicale aperta a tutti, per offrire un’occasione di svago e condivisione a chi resta in città – dichiara il sindaco Luca Del Gobbo – San Rocco è una ricorrenza importante per Magenta, legata alla nostra storia e alle nostre tradizioni: l’invito è quindi a vivere la fiera durante la giornata e a ritrovarsi la sera per un momento di festa insieme”.