In occasione della Milano Design Week, via Tortona 35 ha ospitato la conferenza stampa di presentazione delle edizioni 2026 di MIMO Milano Monza Motor Show e Salone Auto Torino, due appuntamenti che negli ultimi dieci anni hanno contribuito a definire un nuovo modello di evento automotive open-air, gratuito per il pubblico.

Si alza il sipario su Milano Monza Motor Show e Salone Auto Torino

MIMO Milano Monza Motor Show si svolgerà dal 26 al 28 giugno 2026 all’Autodromo Nazionale Monza e rappresenta un evento dinamico, immersivo con ingresso gratuito, dove il pubblico potrà vivere l’automobile in tutte le sue espressioni più emozionali e tecnologiche. Supercar e hypercar saranno protagoniste in pista, con la possibilità per gli appassionati di assistere a sessioni dinamiche e vivere esperienze dirette. Accanto a queste, saranno attivi programmi di test drive che permetteranno al pubblico di provare le vetture sia all’interno del circuito sia su percorsi di viabilità ordinaria, entrando in contatto con le più recenti tecnologie e soluzioni di mobilità.

Salone Auto Torino si terrà invece dall’11 al 13 settembre 2026 nel centro della città e attende la partecipazione di oltre 40 case automobilistiche, grandi protagoniste con modelli esposti in forma statica e vetture disponibili per test drive per le vie della città. L’evento, gratuito per i visitatori, si configura come una piattaforma completa per il settore, con la possibilità per il pubblico di entrare in contatto diretto con i brand e, in alcuni casi, avviare precontratti durante la manifestazione, da finalizzare poi presso la rete dei concessionari. A rafforzare ulteriormente il valore dell’evento contribuiscono il programma bTOb (10 settembre 2026), dedicato agli incontri tra industria e filiera automotive, e la Settimana Salone Auto Torino, che estende su scala nazionale le attività commerciali attraverso promozioni e condizioni dedicate attivate presso le concessionarie. All’interno del programma si inserisce bTOb, l’evento dedicato agli incontri tra case automobilistiche e aziende della filiera automotive, dai servizi alla mobilità, dalla componentistica alla finanza. La piattaforma digitale bTOb è attiva dal 20 aprile e permette ai partecipanti di creare il proprio profilo, entrare in contatto con altri operatori e organizzare incontri mirati. La giornata di meeting si svolgerà il 10 settembre 2026 presso il Teatro Regio di Torino, con un calendario di appuntamenti one-to-one pensati per favorire relazioni concrete e opportunità di business tra industria e filiera.

A illustrare contenuti, visione e sviluppi dei due eventi è stato Andrea Levy, Presidente MIMO e Salone Auto Torino, insieme a rappresentanti delle istituzioni e del sistema automotive: Andrea Tronzano, Assessore allo Sviluppo delle Attività Produttive Regione Piemonte, Mimmo Carretta, Assessore Grandi Eventi, Sport e Turismo Comune di Torino, Carlo Abbà, Assessore Commercio e Attività Produttive Comune di Monza. Accanto a loro la delegazione internazionale legata al progetto TADA Torino Automotive Design Award, tra cui Vittorio Sun Qun, Vice Chairman TADA, e Winnie Gao, Secretary General TADA, insieme a William Wang, Journalist CCOY China Car of the Year, e Xiao Dan Yang, Publisher of China Auto Pictorial. Nato all’interno dell’ecosistema di Salone Auto Torino, TADA si configura come un premio internazionale dedicato al design automotive, pensato per favorire il dialogo tra industria europea e cinese e valorizzare innovazione, ricerca e linguaggi progettuali contemporanei. La giuria di TADA è composta da alcuni tra i più autorevoli giornalisti automotive italiani: Luca Budel (Mediaset-Drive Up), Alberto Capra (Automoto.it), Alberto Caprotti (Avvenire Motori), Mario Cornicchia (MotorBox), Lorenzo Curatti (Motor1), Federico Ferrero (Autoappassionati), Giulia Paganoni (Il Sole 24Ore), Monica Secondino (Il Fatto Quotidiano Motori), Umberto Zapelloni (Il Foglio Mobilità). All’interno del premio sono previste categorie sviluppate in collaborazione con partner media internazionali, tra cui Autohome (sezione performance car) e CCOY (China Car of the Year). Il sistema di premi comprende: Best Exterior Design, Best Interior Design, Best Concept Car Design, Best Innovation & Technology, Best Performance Car.

La parola ai protagonisti

Nel corso degli anni, MIMO e Salone Auto Torino si sono affermati come piattaforme capaci di generare valore per i territori ospitanti, non solo in termini di visibilità internazionale, ma anche di indotto economico e turistico. Gli eventi favoriscono la promozione delle città e delle loro eccellenze architettoniche e culturali, offrendo al pubblico un’esperienza diffusa che integra mobilità, design e scoperta del territorio. Un ruolo centrale è svolto dal sistema di convenzioni che coinvolge musei, trasporti, strutture ricettive, attività commerciali e hotel. Lo sviluppo del format è sostenuto da ACI, ASI Automotoclub Storico Italiano, ANFIA, UNRAE e Federauto.

Andrea Levy, Presidente MIMO e Salone Auto Torino:

«In dieci anni abbiamo costruito un format che ha cambiato il modo di vivere i motor show, portando l’automobile nelle città e creando un dialogo diretto tra brand e pubblico. Oggi questo modello è riconosciuto anche a livello internazionale ed è stato ripreso da altre realtà europee».

Geronimo La Russa, Presidente Automobile Club d’Italia:

«Eventi come MIMO e Salone Auto Torino rappresentano un esempio virtuoso di come l’automobile possa essere raccontata in modo accessibile, innovativo e vicino al pubblico».

Federico Romani, Presidente Consiglio Regionale della Lombardia:

«La Lombardia si conferma uno dei principali poli dell’automotive in Europa… È necessario valorizzare tutte le tecnologie disponibili, inclusi biocarburanti e carburanti alternativi».

Andrea Tronzano, Assessore allo Sviluppo delle Attività Produttive Regione Piemonte:

«Il Salone Auto Torino rafforza il posizionamento del Piemonte tra i protagonisti europei dell’automotive e dell’innovazione».

Mimmo Carretta, Assessore Grandi Eventi, Sport e Turismo Comune di Torino:

«Il Salone Auto Torino rappresenta per la nostra città molto più di un’esposizione: è un evento diffuso che celebra la storia di un territorio, del design e dell’industria automobilistica mondiale».

Martina Riva, Assessore Sport, Turismo e Politiche Giovanili Comune di Milano:

«Milano si conferma un palcoscenico internazionale capace di ospitare eventi che uniscono innovazione, design e mobilità».

Carlo Abbà, Assessore Commercio e Attività Produttive Comune di Monza:

«MIMO Milano Monza Motor Show rappresenta per Monza un’opportunità straordinaria di valorizzazione del territorio e dell’Autodromo Nazionale».

Vittorio Sun Qun, Vice Chairman TADA:

«Il Salone Auto Torino non è soltanto un palcoscenico per presentare automobili, ma rappresenta una piattaforma strategica capace di connettere industria, cultura e città».

Winnie Gao, Secretary General TADA:

«Nel contesto della Milano Design Week, il design ha da tempo superato la dimensione del prodotto, diventando espressione di uno stile di vita».

William Wang, Journalist CCOY (China Car of the Year):

«Nel contesto attuale di elettrificazione e trasformazione intelligente, l’automobile ha ormai superato il ruolo di semplice mezzo di trasporto».