Fiera dei Morti, domenica 1 novembre viale Toselli chiuso al traffico

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Saranno 146 le bancarelle che domenica 1 novembre animeranno viale Toselli per la tradizionale Fiera dei Morti di Legnano.

Domenica 1 novembre torna la Fiera dei Morti

I banchi si distribuiranno lungo quasi un chilometro, nel tratto compreso tra via Santa Caterina e la rotatoria con corso Magenta, con proposte commerciali, prodotti artigianali, agricoli ed etnici, oltre agli stand delle associazioni. La Fiera sarà aperta dalle 9 alle 20. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, sono previste diverse modifiche alla viabilità, con chiusure e sensi unici che interesseranno anche le strade limitrofe.

Le strade chiuse dalle 5 a mezzanotte

Viale Toselli sarà chiuso al traffico dalle 5 fino a mezzanotte, nel tratto tra via Santa Caterina e la rotatoria con corso Magenta. Nella stessa fascia oraria saranno interdette alla circolazione anche viale Gorizia, tra via Santa Caterina e via Cantore; via Cuttica, nel tratto tra via Montenevoso e viale Toselli; via Bissolati, tra via Montenevoso e viale Toselli; via Cuzzi, tra viale Toselli e viale Gorizia; via Santa Caterina, tra viale Gorizia e via Montenevoso, e via del Castello, nella rampa di accesso a viale Toselli.

Sensi unici e parcheggi per disabili

Dalle 5 a mezzanotte saranno inoltre istituiti diversi sensi unici di circolazione: in via Santa Caterina, tra via Montenevoso e via Grigna, in direzione di quest’ultima; in via Strobino, verso viale Toselli; in via Santa Caterina, tra viale Gorizia e viale Toselli, in direzione di quest’ultimo; in via Sciesa, verso via Gioberti; in via Gioberti, verso via per San Giorgio; in via Oberdan, tra via Adua e via per San Giorgio, in direzione di quest’ultima, e nel tratto tra via Gioberti e via per Canegrate, verso via per Canegrate. Senso unico anche in via Manara, verso via per San Giorgio, e in via Mameli, verso via Oberdan. Nella stessa fascia oraria sarà istituito il doppio senso di circolazione in via del Castello, da corso Magenta fino alla rampa di accesso a viale Toselli. In occasione della Fiera saranno inoltre riservati otto stalli di sosta aggiuntivi per le persone con disabilità: quattro in via Santa Caterina, due in via Cuttica e due in via Cuzzi.

I percorsi alternativi

La chiusura di viale Toselli comporterà anche alcune deviazioni per chi deve attraversare la zona. Gli automobilisti che, percorrendo viale Toselli, dovranno raggiungere via San Michele del Carso saranno indirizzati in via Cantore, con svolta a sinistra in via Montenevoso e successivo passaggio da via Guerciotti, via Ratti e corso Magenta, fino alla rotatoria con viale Toselli. Chi invece arriverà da via San Michele del Carso e dovrà raggiungere l’autostrada dovrà seguire il percorso inverso: alla rotatoria svolta in corso Magenta, quindi viale Gorizia e via Santa Caterina, per tornare su viale Toselli.

Cani solo al guinzaglio

Durante la manifestazione i cani dovranno essere condotti al guinzaglio; per quelli di taglia medio-grande sarà obbligatoria anche la museruola.