Festa patronale al via: tre giorni di divertimento

La manifestazione

Musica, spettacoli e attrazioni animeranno il paese dal 28 al 31 agosto

Il Comune di Mesero è pronto a festeggiare uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Festa patronale di San Bernardo. L'evento, a ingresso libero, animerà il paese dal 28 al 31 agosto con un ricco programma di musica, spettacoli e divertimento per tutte le età, dietro la regia dell’assessore agli Eventi Annalisa Zoia.

Il programma

Si comincia domani, giovedì 28 agosto, alle 21 in piazza Europa con un esplosivo Schiuma Party accompagnato da Dj set, una serata pensata per i più giovani e per chiunque abbia voglia di ballare e lasciarsi trascinare dal ritmo e dall'allegria.

Sabato 30 agosto, sempre alle 21 in piazza Europa, sarà la volta dello spettacolo di trasformismo con Michele Tomatis. Il celebre performer, apprezzato per la sua capacità di cambiare look e personaggi in pochi istanti, porterà in scena uno show coinvolgente.

La giornata clou sarà domenica 31 agosto con tre appuntamenti imperdibili. Si inizierà alle 14.30 al parco Borsani con il Mega scivolo acquatico, attrazione amata da bambini e famiglie. La festa proseguirà in piazza Europa, dove a partire dalle 17 saranno allestite bancarelle di hobbisti, pittori, collezionisti, gastronomia e altro e poi alle 21 si terrà lo spettacolo musicale della band Freeway. Gran finale alle 23 con i tradizionali fuochi d’artificio che illumineranno il cielo di Mesero, chiudendo in bellezza questa edizione 2025 della Festa patronale di San Bernardo.

In caso di maltempo, gli eventi di sabato e di domenica saranno trasferiti al Centro socio culturale di via Piave. L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare alla manifestazione.