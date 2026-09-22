Fervono i preparativi per la festa dell’associazione Prendiamoci Cura

Tutto pronto per la 17esima edizione della Festa dell’associazione di Promozione Sociale Prendiamoci Cura, che porterà domenica 27 settembre in piazza Visconti a Rho dalle 8.30 alle 19 i produttori del Mercato Contadino, associazioni, realtà del territorio e cittadini per una giornata dedicata al cibo, alle relazioni e alla costruzione di un’economia più giusta.

Il tema della legalità

Quest’anno la festa ruoterà intorno al tema della legalità, che abbraccia tutto il mondo della produzione alimentare: legalità come tutela dei lavoratori, rispetto dell’ambiente, trasparenza delle filiere e contrasto allo sfruttamento.

Legalità significa anche diritto di tutti ad accedere a un cibo di qualità e possibilità di costruire un modello di sviluppo più equo.

Il Mercato Contadino

Durante la festa sarà possibile incontrare i produttori del Mercato Contadino, conoscere più da vicino il loro lavoro e acquistare i loro prodotti.

Sarà inoltre possibile partecipare al progetto della Spesa Sospesa Solidale, realizzata insieme a Caritas Rho, Legambiente Cormano e Fondazione La Rotonda ETS di Baranzate, per sostenere l’accesso a un cibo di qualità anche da parte delle persone e delle famiglie in situazione di difficoltà.

Laboratori e associazioni

Si potrà prendere parte a un laboratorio che vedrà coinvolte Emergency, Libera, Medici Senza Frontiere e l’Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli.

Sarà inoltre possibile incontrare le associazioni del territorio in occasione di attività dedicate alla cultura e all’educazione.