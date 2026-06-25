Corpo Bandistico Legnanese

Viaggio in musica nella storia della città, dalla Battaglia a oggi

Note e narrazione con la partecipazione della Fanfara dei Bersaglieri, del professor Giancarlo Restelli e di Luciano Mastellari.

Viaggio in musica nella storia della città, dalla Battaglia a oggi

Legnano · 25/06/2026 alle 23:55

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Concerto d’estate del Corpo Bandistico Legnanese.

Corpo Bandistico Legnanese in concerto nel cortile del municipio

La banda di Legnano invita la cittadinanza a partecipare a una serata speciale dedicata a tre importanti ricorrenze che caratterizzano il 2026: l’850esimo anniversario della storica Battaglia, l’80esimo anniversario della nascita della Repubblica italiana e le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina. L’appuntamento, fissato per domenica 28 giugno alle 21 nel cortile di Palazzo Malinverni, vuole essere molto più di un tradizionale concerto. Il pubblico sarà infatti accompagnato in un vero e proprio percorso tra storia, memoria e identità civile, attraverso un racconto musicale suddiviso in diversi quadri tematici.

Musica e narrazione con la Fanfara dei Bersaglieri, Restelli e Mastellari

Le esecuzioni della banda cittadina si alterneranno agli interventi della Fanfara dei Bersaglieri Aurelio Robino, dando vita a uno spettacolo capace di unire musica e narrazione. A guidare gli spettatori lungo il filo conduttore della serata saranno il professor Giancarlo Restelli e Luciano Mastellari, che attraverso brevi interventi offriranno un inquadramento storico degli eventi celebrati, aiutando il pubblico a contestualizzare i momenti più significativi della storia nazionale e del territorio legnanese. La direzione musicale sarà affidata al maestro Alberto Ranieri Manzalini, che coordinerà le esecuzioni dei musicisti coinvolti nell’iniziativa.

 

Corpo Bandistico Legnanese
La locandina del Concerto d’estate del Corpo Bandistico Legnanese

 

La banda rivolge un invito a tutti i cittadini: “Partecipate numerosi”

L’evento rappresenta un’occasione per riflettere su alcuni passaggi fondamentali della storia italiana e locale, valorizzando al tempo stesso il ruolo della musica come strumento di memoria collettiva e partecipazione civica Il Corpo Bandistico Legnanese ringrazia l’Amministrazione comunale per il sostegno all’iniziativa e invita la cittadinanza a partecipare numerosa.

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