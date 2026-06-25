Viaggio in musica nella storia della città, dalla Battaglia a oggi

Note e narrazione con la partecipazione della Fanfara dei Bersaglieri, del professor Giancarlo Restelli e di Luciano Mastellari.

Concerto d’estate del Corpo Bandistico Legnanese.

Corpo Bandistico Legnanese in concerto nel cortile del municipio

La banda di Legnano invita la cittadinanza a partecipare a una serata speciale dedicata a tre importanti ricorrenze che caratterizzano il 2026: l’850esimo anniversario della storica Battaglia, l’80esimo anniversario della nascita della Repubblica italiana e le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina. L’appuntamento, fissato per domenica 28 giugno alle 21 nel cortile di Palazzo Malinverni, vuole essere molto più di un tradizionale concerto. Il pubblico sarà infatti accompagnato in un vero e proprio percorso tra storia, memoria e identità civile, attraverso un racconto musicale suddiviso in diversi quadri tematici.

Musica e narrazione con la Fanfara dei Bersaglieri, Restelli e Mastellari

Le esecuzioni della banda cittadina si alterneranno agli interventi della Fanfara dei Bersaglieri Aurelio Robino, dando vita a uno spettacolo capace di unire musica e narrazione. A guidare gli spettatori lungo il filo conduttore della serata saranno il professor Giancarlo Restelli e Luciano Mastellari, che attraverso brevi interventi offriranno un inquadramento storico degli eventi celebrati, aiutando il pubblico a contestualizzare i momenti più significativi della storia nazionale e del territorio legnanese. La direzione musicale sarà affidata al maestro Alberto Ranieri Manzalini, che coordinerà le esecuzioni dei musicisti coinvolti nell’iniziativa.

La banda rivolge un invito a tutti i cittadini: “Partecipate numerosi”

L’evento rappresenta un’occasione per riflettere su alcuni passaggi fondamentali della storia italiana e locale, valorizzando al tempo stesso il ruolo della musica come strumento di memoria collettiva e partecipazione civica Il Corpo Bandistico Legnanese ringrazia l’Amministrazione comunale per il sostegno all’iniziativa e invita la cittadinanza a partecipare numerosa.