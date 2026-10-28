Via al conto alla rovescia per la 419esima Fiera di San Martino

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Quattro giorni tra agricoltura, tradizioni, esposizioni e occasioni di approfondimento, con tante proposte anche per i più piccoli. Da venerdì 13 a lunedì 16 novembre torna a Inveruno l’Antica Fiera di San Martino, giunta alla 419esima edizione, nel solco di una storia che dura da oltre quattro secoli.

Torna la Fiera di San Martino

La manifestazione sarà preceduta da un appuntamento in biblioteca venerdì 6 novembre, dedicato all’«Attualità e futuro del biologico», e si concluderà idealmente giovedì 19 novembre con un convegno sul consumo di suolo. Il primo appuntamento della Fiera è fissato per venerdì 13 novembre alle 18, con l’inaugurazione dell’area espositiva di via Manzoni e via Liguria, aperta fino alle 22 per offrire ai visitatori un’anteprima della manifestazione. Alle 19 è in programma uno spettacolo. Sabato 14 novembre alle 9.30, nella sala Virga della biblioteca comunale, si terrà invece l’inaugurazione istituzionale della 419esima edizione. Da quel momento la Fiera entrerà nel vivo con stand, esposizioni e appuntamenti rivolti a tutte le età.

La sindaca Nicoletta Saveri afferma:

«Ogni anno lavoriamo per far crescere questo evento, e questa edizione porta con sé importanti e bellissime novità. Abbiamo scelto di dedicare uno spazio speciale alle nostre scuole primarie: nella giornata di venerdì 13 novembre gli alunni e le alunne delle scuole primarie Don Bosco e Don Milani avranno l’opportunità di vivere la fiera in prima persona attraverso la fattoria didattica, laboratori dedicati ed esperienze sul campo, riscoprendo il legame autentico con la terra e le nostre tradizioni agricole».

Animali, laboratori e stand

Nei padiglioni di viale Piemonte sarà allestita la rassegna «Custodi di biodiversità», patrocinata da Regione Lombardia. Sotto il tendone troverà spazio la fattoria didattica con animali da allevamento e da cortile, visite guidate e laboratori interattivi per avvicinare i bambini alla vita rurale. Il programma comprende «Impariamo a mungere con la mucca Margherita», «Un dolce ronzio», «Carta di corteccia di rami di gelso», «Magie d’autunno, le mani che trasformano», «La seta, storia di un filo» e «Naturalmente, si crea». Non mancheranno i giri guidati sui pony con «Bimbi in sella» e la mostra avicola curata dall’Associazione Lombarda Avicoltori. Nell’area espositiva di via Manzoni e via Liguria saranno presenti stand commerciali e artigianali, tra cui quello di Coldiretti «Campagna amica», una mostra-mercato di coniglicoltura e un’esposizione di prodotti del Consorzio agricolo del Parco del Ticino. Le due aree espositive saranno aperte sabato 14 e domenica 15 novembre dalle 9 alle 22, mentre lunedì 16 chiuderanno alle 18. Domenica alle 10, nel parco comunale, sarà celebrata la Messa di ringraziamento, seguita dalla sfilata e dalla benedizione delle macchine agricole in piazza San Martino. Lunedì, dalle 8 alle 18, tornerà invece la tradizionale Fiera delle merci, con numerose bancarelle in piazza San Martino e nelle vie circostanti.

Biologico e tutela del suolo

Accanto agli appuntamenti più tradizionali, la manifestazione propone momenti di confronto sui temi dell’agricoltura e dell’ambiente.

Saveri spiega:

«San Martino non è solo tradizione, ma anche confronto e crescita. Per questo la fiera si conferma ricca di appuntamenti di approfondimento di altissimo livello. Tra le novità più rilevanti, segnaliamo l’incontro tematico dedicato all’agricoltura biologica, che troverà una magnifica vetrina pratica nella presenza in fiera del Mercatino Bioticino in largo Sandro Pertini nelle giornate di sabato e domenica. A questo si affiancherà un secondo, fondamentale momento di riflessione e dibattito incentrato sul tema del suolo e sulla sua tutela».

Il programma culturale comprende anche la mostra fotografica «Qui c’era, ora c’è», allestita al centro ricreativo Aps di piazza don Rino Villa, e l’esposizione «Valerio Pilon, una vita per l’arte», ospitata nella sala Virga della Biblioteca comunale. A completare il calendario sarà il convegno dedicato al consumo di suolo, in programma giovedì 19 novembre alle 21 nella sala Virga della biblioteca.

Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito www.fierasanmartino.it.