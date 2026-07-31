Una notte di teatro, letture e concerti al Castello: arriva «Trasognare»

Sabato sera il maniero visconteo si trasformerà in uno spazio di letture, performance e installazioni. Dalla mezzanotte sarà anche possibile dormirvi per vivere uno speciale sleep reading fino all’alba.

Una notte da vivere tra racconti, teatro, musica e suggestioni, fino ad addormentarsi nel Castello Visconteo di Legnano per risvegliarsi all’alba.

Un’intera notte da passare al Castello

È questa l’esperienza proposta da «Trasognare», lo speciale sleep reading ideato da RadiceTimbrica Teatro e inserito nel cartellone de La Bella Estate, la rassegna culturale promossa dal Comune di Legnano. L’appuntamento è in programma domani, sabato 1 agosto, e promette di trasformare gli spazi del maniero in un luogo sospeso tra veglia e sogno.

Un percorso libero tra letture e performance

Dalle 21.45 a mezzanotte l’ingresso sarà libero e senza prenotazione. I partecipanti potranno muoversi liberamente tra cortili, giardini e sale del Castello, incontrando lungo il percorso letture, performance teatrali, racconti, concerti intimi e installazioni artistiche. Non ci sarà un itinerario obbligato né uno spettacolo unico: ciascuno potrà costruire la propria esperienza, scegliendo dove fermarsi e lasciandosi guidare dalla curiosità e dalle atmosfere create dagli artisti. Ad accompagnare il pubblico saranno Anna Lidia Molina, Chiara H. Savoia, Luca Colombo, Cinzia Chiodini, Manuela Cirielli, Giada Duino, Daniele Peraro, Alberto Dell’Acqua, Francesco Santambrogio e Giuseppe Ghiringhelli.

Chi vuole può dormire nel maniero

Per chi desidera vivere l’esperienza fino in fondo, dalla mezzanotte sarà possibile pernottare all’interno del Castello. I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione via WhatsApp al 339.7835482. Per trascorrere la notte sarà necessario portare materassino o tappetino, sacco a pelo o coperta, cuscino, spray antizanzare, una tazza personale per la tisana ed eventuali tappi per le orecchie.

Informazioni utili

L’iniziativa è rivolta ad adulti e ragazzi dai 14 anni ed è gratuita. I minorenni potranno partecipare soltanto se accompagnati da un adulto. Una proposta insolita che unisce teatro, narrazione e condivisione, trasformando per una notte il Castello Visconteo in uno spazio dove lasciarsi trasportare dall’immaginazione.