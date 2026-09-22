Una grande festa al Parco Lincoln per salutare l’estate

Vittuone saluta la bella stazione con la Festa di fine estate.

Sabato la Festa di fine estate

L’appuntamento è per sabato 26 settembre, a partire dalle 18, al Parco Lincoln (nella foto di copertina). L’area verde si animerà con musica, divertimento e street food, con un programma pensato per coinvolgere tutte le generazioni, dai bambini agli adulti e ai nonni. Durante la serata saranno presenti un’area giochi per bambini, animazione e gonfiabili, insieme a un’area street food con diverse proposte gastronomiche. A fare da colonna sonora alla festa sarà Atn – 2000 a Tuono, che accompagnerà il pubblico fino a sera con un viaggio musicale attraverso gli anni ’80, ’90 e 2000. L’iniziativa è pensata dall’Amministrazione come un momento di incontro e convivialità per concludere la stagione estiva dopo le numerose iniziative che hanno animato Vittuone nel mese di settembre.

«Una serata pensata davvero per tutti»

Il sindaco Elena Comerio sottolinea il significato dell’appuntamento:

«Abbiamo voluto salutare l’estate con una serata pensata davvero per tutti. Dopo le tante iniziative che hanno animato Vittuone nel mese di settembre, il Parco Lincoln torna a essere il luogo dove incontrarsi, stare insieme e condividere un momento di festa. È un appuntamento semplice ma importante, perché una comunità vive anche attraverso questi momenti di socialità e partecipazione. Vogliamo continuare a fare, creando occasioni per vivere i nostri spazi e rendere Vittuone sempre più viva e partecipata. In questa direzione va anche un’iniziativa che si svolgerà proprio il pomeriggio del 26 ottobre, dalle 15 alle 18, e che ci fa particolarmente piacere ricordare: “Vittuone Express – Sulle tracce del passato”, organizzata dal Comitato Genitori di Vittuone. Un gioco a squadre rivolto ai ragazzi delle scuole medie, pensato per unire divertimento, orientamento, conoscenza del territorio, cultura locale e spirito di collaborazione. È un bel segnale di partecipazione e di attenzione verso i nostri ragazzi, che dimostra ancora una volta quanto sia importante la collaborazione tra le realtà della nostra comunità. Desidero inoltre ringraziare gli uffici comunali, gli assessori e i consiglieri che si sono impegnati nell’organizzazione di questa iniziativa e che, con il loro lavoro e la loro collaborazione, contribuiscono concretamente a realizzare occasioni di incontro per donare sorrisi e gioia alla nostra comunità».

Il Parco come luogo di comunità

La Festa di fine estate rappresenta anche, nelle intenzioni dell’Amministrazione, un’occasione per valorizzare il Parco Lincoln come luogo di incontro e aggregazione, offrendo ai cittadini una serata all’insegna della spensieratezza e della condivisione.