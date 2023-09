Un sabato di festa all'insegna dello sport

Sport in festa a Castano Primo.

In corso la Festa dello sport a Castano Primo

Dopo il rinvio per maltempo, oggi, sabato 30 settembre, le associazioni sportive castanesi si sono in piazza Ardizzone per la Festa dello sport 2023. L'appuntamento era alle 16. Ma ad aprire la manifestazione è stata l'inaugurazione della bandiera di Comune europeo dello sport in piazza Mazzini alle 15.30.

Dalla pallavolo al calcio, dal basket al karate, è lunga la lista delle società coinvolte nell’appuntamento che scandisce la ripresa delle attività. Un’occasione di festa, per coloro che gravitano attorno alle realtà sportive castanesi, ma anche di promozione della propria attività, perché i curiosi avranno la possibilità di porgere domande sulle varie discipline.

Si inaugura la targa di Comune europeo dello sport

Alle 17 il programma prevede l’inaugurazione della targa commemorativa di Castano Comune europeo dello sport nella piazza centrale della città, La cerimonia del taglio del nastro durerà circa mezz’ora. Al termine è prevista la partenza vera e propria delle attività sportive.

Una serata che si prepara a coniugare la voglia di fare sport con l’intrattenimento. Anche il gusto non verrà trascurato. Chi prenderà parte all’evento potrà infatti fruire del servizio di ristoro a cura dell’Associazione Noi come voi onlus insieme al Giliberti team.

Il sindaco: "Viva le nostre associazioni"

Il sindaco Giuseppe Pignatiello commenta sulla propria pagina facebook:

"Sport che è sinonimo di passione, impegno, lavoro, sacrificio e condivisione. Sport che vuol dire stare assieme. Gli uni affianco agli altri come è successo anche oggi pomeriggio. Un altro bellissimo momento appunto di sport per la nostra città, prima con l’inaugurazione della targa commemorativa di Castano Comune europeo dello sport e poi con la Festa dello sport in piazza Mercato. Viva lo sport. Viva le nostre associazioni".