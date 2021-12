Un pomeriggio danzante per aiutare i bimbi malati di leucemia

L'iniziativa a Robecchetto

Grande successo per l'evento benefico a favore del Centro Maria Letizia Verga che aiuta i bimbi malati di leucemia.

Grande successo per l'evento danzante organizzato dalla scuola di ballo Dream to Dance di Robecchetto insieme a Gloria Ravezzani, mamma del piccolo guerriero Federico, in favore del Centro Maria Letizia Verga che aiuta i bimbi malati di leucemia.

Un pomeriggio in musica per aiutare i bimbi malati di leucemia

La storia del piccolo guerriero Federico da esempio per riuscire ad aiutare tutti i bambini malati di leucemia, attraverso il supporto del Comitato Maria Letizia Verga.

È questo l’obiettivo messo in campo dalla scuola di ballo, danza e fitness Dream to Dance Asd di Robecchetto insieme a Gloria Ravezzani, mamma di Federico, che quest’anno è approdato in prima elementare.

In occasione del Natale, nel pomeriggio di ieri, sabato 18 dicembre 2021, i direttori tecnici della scuola Dream to Dance hanno espresso il desiderio di organizzare l’evento benefico a favore del Centro Maria Letizia Verga. Hanno spiegato gli organizzatori:

"Un pomeriggio all'insegna del divertimento e della solidarietà con una lezione speciale di 'latin power', ossia semplici coreografie di danza e fitness, ballate singolarmente, a ritmo di musica latina e delle musiche più in voga al momento".

La storia di Federico

Un percorso difficile quello del piccolo Federico, ma che ha affrontato sempre con la forza e la tenacia di un leone, supportato e circondato dall’amore della sua famiglia: dalla mamma Gloria, da papà Oscar e dalla sorella Giulia. Federico infatti aveva solo 15 mesi quando gli era stata diagnosticata una leucemia linfoblastica acuta. Poi lo scorso anno la notizia che aveva unito tutto il territorio in un bellissimo momento di gioia, dimostrando davvero che "l’amore conta": dopo tre anni e un mese dal trapianto di midollo osseo, Federico era stato ufficialmente dimesso dall’oncoematologia pediatrica del Centro Maria Letizia Verga.

Il ringraziamento della mamma del piccolo guerriero

Soddisfatta e felice per la buona riuscita dell'evento benefico anche Gloria, la mamma di Federico:

"Sono state due ore intense, due ore fatte di musica, ballo, sorrisi, sguardi,qualche lacrima e molta emozione. Grazie a tutti coloro che hanno, ancora una volta, scaldato il cuore, oltre che i muscoli! Un grazie particolare a Chiara Scalvi e Fabrizio Baggi, direttori della Dream to Dance Asd - Scuola di Ballo, Danza e Fitness per la disponibilità e la passione che hanno messo nel creare questo evento! L'amore conta... Sempre!".