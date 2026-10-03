Un ottobre con l’Intelligenza artificiale

Nel mese di ottobre l’Amministrazione comunale di Legnano sarà protagonista di una serie di appuntamenti dedicati all’Intelligenza artificiale e alle sue applicazioni nella Pubblica amministrazione.

Intelligenza artificiale, Legnano protagonista

A dare il via al programma è stata la Milano Digital Week, la manifestazione dedicata allo sviluppo e all’innovazione digitale per cittadini e imprese, che vede la città coinvolta in due momenti distinti: il primo a Milano, nella sede di Anci Lombardia, il secondo, in programma oggi, sabato 3 ottobre, al Parco ex Ila.

Un progetto condiviso da cinque Comuni

Il primo incontro si è svolto nel pomeriggio di giovedì 1 ottobre ed è stato dedicato al progetto elaborato da cinque Comuni (Legnano, nel ruolo di capofila, Buccinasco, Bollate, Cinisello Balsamo e Rho) per migliorare l’efficienza degli enti, l’interazione con i cittadini, la qualità del lavoro e le competenze digitali. L’iniziativa ha ottenuto un finanziamento di 700mila euro attraverso la Missione 1 del Piano metropolitano di ripresa e resilienza (Pmrr).

Al confronto sull’introduzione dell’Intelligenza artificiale nei processi comunali hanno preso parte i sindaci di Legnano, Lorenzo Radice, e di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi. Sono intervenuti anche il Segretario generale del Comune di Legnano, Riccardo Nobile, autore di un libro e di pubblicazioni sull’argomento, che si è soffermato sul valore della collaborazione tra enti nel rapporto con gli operatori economici che propongono soluzioni di AI e sui risultati attesi in termini di efficienza.

Il versante più operativo è stato affrontato da Mario Conti, dirigente dell’Area Strategia, Programmazione e Controllo del Comune di Cinisello Balsamo, che ha parlato degli effetti dell’AI sull’organizzazione dell’ente, e da Roberta Cardini, responsabile Servizi Informativi e Informatica del Comune di Legnano, che ha illustrato gli aspetti gestionali di un’aggregazione di amministrazioni con dimensioni e caratteristiche differenti e la predisposizione del capitolato.

Marco Bianchi, assessore alla Sostenibilità digitale, Città intelligente e Intelligenza artificiale del Comune di Legnano, ha dichiarato:

«È significativo notare come con la piena ripresa di tutte le attività l’amministrazione comunale affronti, in una serie di appuntamenti pubblici, uno dei temi che per l’ente locale riveste un’importanza cruciale per efficientare i processi, affinare l’analisi dei dati, quindi offrire un miglior servizio ai cittadini. Quella posta dall’AI è una sfida affascinante ma complessa, quindi da approcciare sotto diversi punti di vista; per questo tratteremo la sua applicazione negli uffici comunali in termini normativi, etici, di formazione, di impatto sui dipendenti e nel rapporto con i cittadini, oltre che nel merito del profilo più squisitamente tecnico, ossia dei software da acquistare e degli agenti AI da addestrare. Il progetto realizzato da Legnano con gli altri Comuni del territorio è, da un punto di vista operativo, il primo significativo passo dell’introduzione di questa importante innovazione nella vita della nostra Città».

Al Parco ex Ila tecnologia e relazioni

Il secondo appuntamento nell’ambito della Milano Digital Week si terrà a Legnano sabato 3 ottobre dalle 11 alle 13, al Parco ex Ila. L’iniziativa si inserisce nella strategia di rigenerazione urbana «La scuola si fa città» e sarà dedicata al tema delle connessioni tra le persone e le realtà che animano l’area verde.

«Intrecci in città – il piacere di incontrarsi e generare un parco di opportunità» è il titolo dell’incontro, pensato per presentare alla cittadinanza l’azione di connessione tra le diverse realtà già presenti nell’area. L’obiettivo è fare del parco, attraverso l’apertura alla città e il coinvolgimento di associazioni, servizi socio-sanitari e volontariato ricreativo e aggregativo, uno spazio capace di favorire relazioni e inclusione. Il percorso sarà curato da NuNow, la società che si è aggiudicata l’affidamento per la realizzazione del nuovo sistema di governance e la gestione delle attività e dei servizi all’interno del parco. Tra gli strumenti utilizzati ci sarà anche la piattaforma tecnologica «Irina©». All’incontro prenderanno parte i rappresentanti della comunità del parco e dell’Amministrazione comunale, con la vicesindaca e assessora alla Comunità inclusiva e partecipativa Ilaria Maffei e l’assessore Marco Bianchi. Il pubblico potrà dialogare con le realtà del Terzo settore, tra cui Fondazione Don Gnocchi, Amici di Sonia e Anffas. Spazio anche alle giovani generazioni con l’associazione Echo APS: Giulia Rotini porterà le aspirazioni e la visione dei più giovani sul futuro dell’area. In programma anche un approfondimento sull’Intelligenza artificiale condotto da Eugenio Vignali, autore del libro «Dialogo con l’IA sulla non-dualità», che proporrà una lettura particolare del rinnovamento dell’ex Ila. A chiudere sarà la stessa comunità del Parco, con Lucio Bragagnolo e Patrizio Corniello di NuNow, che presenteranno alcune delle esperienze e opportunità destinate ad arricchire l’area in vista della conclusione dei lavori, prevista per l’inizio del 2027.

Gli altri appuntamenti di ottobre

La Milano Digital Week sarà soltanto il primo capitolo di un calendario più ampio. Lunedì 5 ottobre il sindaco Lorenzo Radice parteciperà a un webinar organizzato dall’Osservatorio sull’Intelligenza artificiale nella Pubblica amministrazione, dedicato agli aspetti normativi dell’introduzione dell’AI nei Comuni e, in particolare, alle regole operative per la Pa previste dalla legge sull’AI 132/2025. Al confronto prenderanno parte anche Marcello Clarich, professore ordinario di Diritto amministrativo all’Università La Sapienza di Roma, Gaetano Palombelli, responsabile dell’Area Istituzionale e Digitalizzazione dell’Upi, e Luca Tangi, project officer del Joint Research Centre della Commissione europea. Martedì 20 ottobre Radice, insieme all’assessore Marco Bianchi, interverrà alla settima edizione degli Stati generali delle Città intelligenti – City Vision, in programma a Padova. Al centro di un’intervista ci sarà il progetto «Introduzione strategica dell’IA nei processi dei Comuni». L’ultimo appuntamento è fissato per mercoledì 28 ottobre a Milano, al seminario AI Lab Iulm, dove il primo cittadino parlerà di «AI e amministrazioni locali: come cambia il rapporto con i cittadini». Il suo intervento si concentrerà sulle possibili conseguenze dell’introduzione dell’Intelligenza artificiale nella comunicazione tra amministrazioni pubbliche e cittadini a livello locale.