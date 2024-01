Un concerto in memoria di Valentina Gini

L’intera cittadinanza di Arluno è invitata a partecipare ad una serata speciale in ricordo di Valentina Gini.

L'evento dedicato a Valentina Gini

Giovedì 18 gennaio 2024 alla Sala della Comunità di via Papa Giovanni XXIII alle 21 avrà luogo il concerto "Harpe Mundi", in memoria di Valentina Gini, da sempre impegnata nel volontariato e nelle associazioni arlunesi, tristemente scomparsa la scorsa estate a 59 anni.

La serata è organizzata dall'associazione Genitori, in accordo con la famiglia e con il sostegno dell'Amministrazione.

L'impegno di Gini per il paese

Gini è stata al centro della vita e della cultura arlunesi. Ha infatti per anni prima come presidente dell’associazione Genitori dell’Istituto Silvio Pellico di Arluno, e successivamente come segretaria dell’Ute di Arluno, di cui è stata colonna portante sin dalla fondazione.

Il concerto

Gini sarà ricordata il 18 gennaio con una serata in cui interverrà il Maestro di arpa celtica e compositore Vincenzo Zitello.

"Abbiamo scelto di ricordare Valentina con questo concerto perché Zitello era il suo autore preferito - ha spiegato Alessandra Grassi, rettore dell’Ute - Per i partecipanti sarà riservata una pubblicazione con il programma e alcune poesie scritte da Valentina che saranno lette nel corso della serata".

L'ingresso è libero e saranno raccolti fondi a favore del Comitato Volontario di Pronto Soccorso di Arluno.