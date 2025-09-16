Ul Caminun si aggiudica il Palio 2025

Il Palio di Furato 2025 è andato al rione Ul Caminun.

Il Palio di Furato è azzurro: ha vinto Ul Caminun

Dopo quattro anni consecutivi di dominio della Cruseta, i contradaioli che vestono il colore azzurro si sono aggiudicati la vittoria. Hanno trionfato nel giocone, una sfida molto accesa fra le due squadre che prevedeva la costruzione di una piramide con balle di fieno. I contradaioli del Caminun lo hanno fatto nel minor tempo possibile e si sono aggiudicati il Palio. Il nome Cruseta deriva da una colonna votiva situata in via Santa Maria ed è la contrada bianca; il Caminun è la ciminiera del vecchio stabilimento tessile e simboleggia la contrada azzurra.

Emozione anche per la sfilata di abiti da sposa

I tre giorni di festa in frazione per la patronale, oltre al Palio, hanno visto un altro momento importante: la sfilata, nella serata di domenica 14 settembre, di abiti da sposa che le signore residenti a Furato avevano indossato nel giorno del loro matrimonio. Più di 30 abiti, modelli dal 1950 a oggi, hanno sfilato nel cortile dell’oratorio tra gli applausi dei presenti. Una serata emozionante sia per le mamme e nonne che hanno prestato i loro abiti da sposa per averli visti indossati a distanza di anni, sia per le modelle e tutti i presenti. Molto apprezzato anche il concerto della Yoko Beach Band con le musiche anni 50 e 60.