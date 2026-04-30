Con Pro Loco in festa sabato 9 maggio in Area Feste, in via Gramsci a Gaggiano, si inaugura la stagione degli eventi primavera/estate 2026 della Pro Loco Gaggiano.

Tutto pronto per Pro Loco in Festa

Si inizia alle 14:30 con il Torneo di Green Volley, in cui si sfideranno 9 squadre amatoriali. Alla stessa ora, sempre dall’area feste, partirà Riso & Bici, terza edizione della biciclettata di 10 km alla scoperta delle campagne del Parco Agricolo Sud. Tra una pedalata e l’altra si visiterà la cascina Sporzano, si farà una sosta alla chiesetta della Madonna del Dosso in compagnia de Il Rachinaldo e si concluderà in area feste con una golosità. È possibile iscriversi online sul sito www.prolocogaggiano.it/web/pro-loco-in-festa/.

Dalle 15:00 fino a chiusura si terrà Il Girotondo delle cose, mercatino dell’usato, che avrà altre due date nel corso del 2026: domenica 4 ottobre in occasione di Gagian in Festa e domenica 13 dicembre ai mercatini di Natale.

Alle 16:00 un laboratorio creativo gratuito per la Festa della Mamma accoglierà tutte le bambine e i bambini che vorranno realizzare un pensiero per la loro mamma con un po’ di colore e di fantasia.

Musica, danza e appuntamenti estivi

Dalle 17:00 si parte con le danze: Juliane e Tommaso della WCS Milano ci condurranno nel mondo del West Coast Swing, un ballo nato in California intorno agli anni ’40 come evoluzione del Lindy Hop, che si è trasformato nel tempo in una danza estremamente versatile ed elegante.

Dalle 18:30 l’area feste si riempirà di energia con la Dance Fit della coinvolgente Giulia Gasparetto, per concludere poi dalle 19:30 con i balli di gruppo di Rosanna e Biagio. Il servizio bar e cucina resterà aperto pomeriggio e sera, con panini, salamelle e birra no stop, oltre a gelati, bibite e aperitivi, e per i più piccoli sarà presente uno spazio giochi.

Si conclude col botto, a partire dalle 20:45, con il superconcertone: i Black Hole apriranno l’esibizione degli Undecided, che faranno cantare e ballare sotto il palco con musica anni ’80, ’90 e 2000. Molte altre le iniziative che la Pro Loco Gaggiano ha in serbo per l’estate: dalle Notti Magiche a fine maggio, con escursioni notturne alla scoperta delle lucciole al Bosco dei 100 Passi, a Rock’n’Birra il 6 giugno in Area Feste, fino all’Anguriata lungo il Naviglio di Ferragosto.