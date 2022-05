Un'iniziativa targata ProLoco

Sabato 14 maggio a San Giorgio una giornata all'insegna dell'educazione stradale per bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni.

Tutti in bicicletta, ma in sicurezza con la ProLoco di San Giorgio su Legnano.

Per il prossimo sabato, 14 maggio 2022, l'associazione propone infatti un'iniziativa di educazione stradale tenuta dalla Polizia Locale di San Giorgio e Canegrate e pensata ad hoc per bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. "Non sempre le regole della strada si colgono, capiscono e comprendono come si deve - spiega la ProLoco - E' su questa base che si sancisce la collaborazione con la Polizia Locale che lavora ogni giorno sul nostro territorio al rispetto delle regole, organizzando quindi insieme questo evento. La giornata viene divisa in due parti: nella mattinata il corso teorico in sala consiliare e nel pomeriggio la parte pratica in piazza Mercato. La lezione teorica sarà suddivisa in tre turni, con inizio alle 9, alle 10 e alle 11; è gradita la prenotazione chiamando Fabio al 333.4780426 o Valentina al 333.4631781. Sarà in questa occasione che gli agenti della Polizia Locale illustreranno ai bambini presenti le regole della strada e come affrontarla senza paura ma con responsabilità. L'appuntamento per le prove pratiche è invece alle 14.30: tutti i partecipanti dovranno arrivare muniti di bicicletta e casco; si metterà in pratica quanto imparato nella mattinata e ci si potrà divertire con mini percorsi a tema che permetteranno ai bambini di focalizzarsi meglio sulle regole stradali apprese nel corso della mattinata. Al termine della manifestazione verrà consegnato a ogni bambino un attestato di partecipazione della giornata. Non mancherà uno stand di dolci e frittelle per fare merenda.