Torna Tira tardi a San Giorgio, la "notte fucsia" all'insegna del divertimento

Anche quest’anno ritorna Tira tardi a San Giorgio, la "notte fucsia" all'insegna del divertimento per grandi e piccini.

Tutto pronto per la seconda edizione di Tira tardi a San Giorgio

La manifestazione - organizzata dalla Pro Loco di San Giorgio su Legnano con il patrocinio dell'Amministrazione comunale - si terrà sabato 13 luglio dalle 18.30 a mezzanotte; per l’occasione alcune via resteranno chiuse al traffico: il divieto di circolazione, sosta e fermata entrerà in vigore dalle 16.30. Le attività si articoleranno da via Roma a via Manzoni, via Legnano, via Mella e piazza Mazzini con musica di ogni genere, karaoke, sport, mostra di auto e moto, sfilate di moda, esibizioni di ballo, mercatini dei creativi, gazebo delle associazioni, sfilate di cani - adottabili rivolgendosi alla Pal di Legnano - e l'esibizione dell'unità cinofila. Per i piccoli partecipanti alla festa ci saranno attività ludiche, truccabimbi e, per consentire loro di sentirsi dei mini cavalieri, anche il giro pony. Ma non finisce qui: bar e ristoranti proporranno street food.

Gli eventi si terranno in cinque aree del paese: ecco il programma

Cinque le aree coinvolte dalla manifestazione (in tutte sarà possibile mangiare): in via Legnano-via Roma 107 ci saranno musica live con la party band Fab quartet, Dj Roby alla Piazzetta, truccabimbi alla Pasticceria Stefanetti, l'esibizione di Art'è Ballet e di Intensity Elite Cheer & Dance e i gonfiabili con l'Asd San Giorgio 1998. In via Roma (dal civico 71 al civico 29) ci saranno la sfilata di moda di Andrè Legnano (nel Circolo familiare San Giorgio), i mercatini di hobbistica, i gazebo delle associazioni e musica, karaoke e dj e la possibilità di mangiare in bar e ristoranti. Via Roma (dal civico 24) sarà anche il palcoscenico delle esposizioni motoristiche: moto con "I nostalgici delle 125 anni 80-90", auto della Scuderia storica A.R. Chiapparini e auto tuning con Kugi no Zoku. In via Manzoni ci saranno i gazebo delle associazioni, i mercatini di hobbistica, il giro pony con l'azienda agricola La Milla, le esibizioni dell'unità cinofila Tequila di Busto Arisizio e delle associazioni sportive Body and Soul creative dance e Fior di loto. In piazza Mazzini, infine, ci saranno esibizione e prove di ballo country con Chaltrones, gli "Amici in cerca di una nuova casa" della Protezione animali di Legnano, le esibizoni dell'Asd Ike Academy e della band under 15 Alcatrax e musica calabrese al Bar da Mimma. In caso di maltempo, l'evento sarà annullato.

"Divertimento garantito: non fatevelo raccontare, unitevi alla festa"

Questo l'invito rivolto dalla Pro Loco a tutti i sangiorgesi e non solo:

"Non mancate, il divertimento è garantito: non fatevelo raccontare, unitevi alla festa. Si ringraziano i commercianti, le associazioni, la Polizia Locale, la Protezione civile, gli uffici comunali e la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate per la collaborazione".

Nella foto di copertina: alcuni dei protagonisti dell'edizione 2023, la prima, di Tira tardi a San Giorgio