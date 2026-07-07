Torna “La Notte di Busto”: musica, street food e divertimento

Busto Garolfo si prepara a vivere una delle serate più attese dell’estate. Domani, sabato 11 luglio, torna infatti “La Notte di Busto”, la notte bianca organizzata dal Comune, attraverso l’assessorato alla Promozione del territorio, in collaborazione con la Consulta del Commercio e Attività produttive, la Pro Loco e i commercianti del paese.

Sabato 11 luglio a partire dalle 20 torna ” La Notte di Busto”

A partire dalle 20 il centro cittadino si trasformerà in un grande spazio dedicato alla musica, al divertimento e al buon cibo, con iniziative distribuite in ben 11 punti della città. L’area della manifestazione comprenderà piazza Lombardia, via Manzoni, piazza ex Coop, via Busto Arsizio, via Verdi, via Cadorna, piazza Cavour, piazza Concordia, via Mazzini, via Pascoli e piazza Mercato, dove saranno proposte diverse iniziative per tutte le età. In programma ci saranno musica dal vivo, dj set, punti food & drink, negozi aperti, uno schiuma party, gonfiabili e animazioni per i bambini.

Per consentire ai visitatori di spostarsi comodamente tra le varie aree della manifestazione sarà inoltre attivo un trenino gratuito che collegherà tutte le zone interessate dall’evento.

«Un esempio di quello che si riesce a fare lavorando insieme»

L’assessore alla Promozione del territorio e del Commercio Daniele Dianese sottolinea:

«La Notte di Busto rappresenta un esempio concreto di ciò che si può realizzare quando istituzioni, commercianti e associazioni lavorano insieme con un obiettivo comune. Come assessore sono orgoglioso e soddisfatto del lavoro svolto per organizzare questa iniziativa, frutto di una preziosa collaborazione con i commercianti, la Consulta del Commercio e delle Attività produttive e le tante associazioni del territorio».

L’assessore rivolge quindi un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione della manifestazione:

«A tutti loro va il mio più sincero ringraziamento per l’impegno, la disponibilità e l’entusiasmo dimostrati. La Notte di Busto non è solo un’occasione di festa e di intrattenimento, ma anche un’opportunità per valorizzare il nostro tessuto commerciale e rafforzare il senso di comunità».

Infine, l’invito a cittadini e visitatori a partecipare alla serata:

«Sono certo che, grazie al contributo di tutti, questa sarà una serata capace di coinvolgere cittadini e visitatori, confermando Busto Garolfo come un paese vivo, attrattivo e ricco di energie positive».

A collaborare alla buona riuscita della manifestazione sarà anche la Protezione civile cittadina.

Nella foto di copertina: un momento della “Notte” 2025