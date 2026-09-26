Torna il Cri Summer Fest: due giorni di festa, prevenzione e solidarietà

Questo fine settimana il Comitato di Legnano della Croce Rossa Italiana apre le porte della propria sede di via Ragazzi del ’99 alla cittadinanza per il Cri Summer Fest – La festa di fine estate.

A Legnano torna il Cri Summer Fest

Due giorni dedicati alla musica, allo street food, al divertimento e alla prevenzione, con attività pensate per grandi e piccoli, all’insegna dei valori di prevenzione, solidarietà e comunità. La festa si apre nella serata di oggi, sabato 26 settembre. Dalle 19 sarà attiva l’area street food gestita dai volontari del Comitato, con griglieria, friggitoria, dolci e servizio bar. Alla serata parteciperà anche PizzAut, presente con il proprio truck: il progetto porterà al Cri Summer Fest la propria esperienza di inclusione sociale attraverso il lavoro. Dalle 21.30 spazio alla silent disco, con tre dj e tre canali musicali tra cui i partecipanti potranno scegliere direttamente dalle proprie cuffie. Le cuffie sono disponibili in numero limitato: è quindi consigliata la prenotazione anticipata tramite Eventbrite.

Soccorsopoli e Bimbi in ambulanza

La giornata di domani, domenica 27 settembre, sarà interamente dedicata alle famiglie, alla prevenzione e alla scoperta del mondo della Croce Rossa. Protagonista della giornata sarà Soccorsopoli, un percorso rivolto a grandi e piccoli, con lo slogan “Impara, scopri, divertiti!”, per conoscere da vicino le attività quotidiane dei volontari. Tra stand, dimostrazioni e attività pratiche, sarà possibile provare manovre di primo soccorso come la disostruzione delle vie aeree nell’adulto e nel bambino e la rianimazione cardiopolmonare. Ampio spazio sarà riservato anche ai più piccoli, con Bimbi in ambulanza, iniziative sulla sicurezza stradale e la possibilità di vedere da vicino i mezzi speciali della Croce Rossa.

Tutti in marcia con la Run for Parkinson’s

Al mattino si terrà la Run for Parkinson’s, corsa e camminata ludico-motoria non competitiva su due distanze, 5 e 10 chilometri, con partenza fissata per le 9,45 da via Ragazzi del ’99. Il percorso, aperto a runner, appassionati di nordic walking e a camminatori a passo libero, si snoderà attorno al Sanatorio Regina Elena, nel parco storico dell’ex IIA, e si concluderà con una camminata insieme ai parkinsoniani e ai loro familiari. La quota di partecipazione è di 10 euro e il ricavato sarà devoluto all’Aspi, Associazione Parkinson Insubria Legnano. Ai primi 500 iscritti sarà consegnato un pacco gara, mentre all’arrivo sono previsti ristoro e pasta party. Le iscrizioni sono aperte fino alle 9 nella sede della Croce Rossa di Legnano. Lungo il percorso saranno garantiti assistenza da parte dei volontari della Croce Rossa e della Polizia Locale, collegamento radio, servizio scopa e spogliatoi con docce.

Screening gratuiti per pressione e glicemia

In contemporanea sarà presente “Rimisuriamoci”, l’iniziativa che offrirà alla popolazione screening gratuiti per la misurazione di pressione arteriosa e glicemia. Anche a pranzo di domenica sarà attivo lo stand street food a cura dei volontari.

Nella foto di copertina: soccorritrici della Cri di Legnano