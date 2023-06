Torna il Bareggio Young Music Festival

Il paese si prepara ad accogliere il Bareggio Young Music Festival, che andrà in scena in piazza Cavour il 2 settembre 2023.

In occasione del festival, il Comune di Bareggio ha indetto una manifestazione di interesse per i giovani dai 15 ai 34 anni.

"Ai fini dell’organizzazione dell’iniziativa “BYM-Bareggio Young Music Festival”, finalizzata a promuovere sul territorio attività di aggregazione e di promozione del protagonismo giovanile, si intendono acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare gruppi musicali non professionisti interessati a partecipare come protagonisti al Bareggio Young Music Festival in programma il 02 settembre 2023".