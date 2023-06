Buone notizie per le imprese di Bareggio, in arrivo contributi

In arrivo contributi fino a 1.500 euro per le imprese di Bareggio.

Buone notizie, in arrivo contributi per le imprese

Contributi a fondo perduto in arrivo per le micro, piccole e medie imprese di Bareggio. La Giunta comunale guidata da Linda Colombo ha approvato il “Bando Imprese” grazie ai finanziamenti ricevuti da Regione Lombardia per lo sviluppo dei Distretti del Commercio. Il fondo a disposizione è di 36.000 euro per Bareggio e altrettanti per Cornaredo, che insieme hanno costituito il distretto "Gamba de Legn". Possono accedervi le imprese che svolgono vendita al dettaglio di beni e/o servizi, somministrazione di cibi e bevande e prestazione di servizi alla persona.

Come funziona il contributo

Il contributo non può essere superiore al 50% della spesa ammissibile e può arrivare fino 1.500 euro per opere e interventi effettuati o dotazioni acquistate dal 28/03/2022. “Sono ammissibili progetti di riqualificazione e ammodernamento, in una prospettiva di innovazione e sostenibilità, di attività già esistenti, in particolare per quanto riguarda la digitalizzazione e la sicurezza delle imprese del Distretto”, spiega l’assessore al Commercio Lorenzo Paietta.

Dove sarà pubblicato

Il bando sarà pubblicato sul sito del Comune il 19 giugno e le imprese di Bareggio avranno 90 giorni di tempo per partecipare. Le domande saranno finanziate in ordine cronologico di ricezione, fino a esaurimento dei fondi.

Il sindaco Linda Colombo

“Come Amministrazione comunale – aggiunge il sindaco Linda Colombo – dopo i bandi degli anni scorsi in epoca Covid, abbiamo voluto proporre una nuova iniziativa per aiutare dal punto di vista economico i nostri commercianti, che stanno vivendo anni difficili. Un ringraziamento a Regione Lombardia per il sostegno al nostro Distretto del Commercio”.

Il consigliere regionale Silvia Scurati

“Regione Lombardia – conclude il consigliere regionale Silvia Scurati – sta mettendo in campo importanti risorse a favore delle imprese locali. I commercianti aiutano a mantenere vive le nostre comunità: un paese senza negozi è un paese morto e credo che tutte le istituzioni, a qualsiasi livello, debbano fare tutto il possibile per evitare l’abbassamento delle serrande”.