Torna Arte Panettone, un fine settimana all’insegna del dolce più amato del Natale

Dopo Rho, Arte Panettone prosegue il suo viaggio nel segno della tradizione e dell’eccellenza artigianale e approda a Legnano.

Sabato 6 e domenica 7 Arte Panettone torna a Palazzo Leone da Perego

Sabato 6 e domenica 7 dicembre, dalle 10 alle 19, Palazzo Leone da Perego (via Gilardelli 10) ospiterà la seconda tappa dell’11esima edizione di un evento che è ormai diventato un punto di riferimento per appassionati e golosi.

Con il patrocinio del Comune di Legnano e la collaborazione di Confcommercio Legnano, Arte Panettone riunirà i maestri pasticceri che con passione e creatività interpretano ogni anno il dolce più amato del Natale: Pasticceria Asperti, Pa.Pa.Pa., L’Arte del Dolce, Pasticceria Moschella, La Dolce Legnano, Pasticceria La Buongustaia, Morello, Mazzitelli Panificio Pasticceria, Pariani, Vanilla Lievitati per Passione e Pasticceria Sempione.

Con le bollicine di Enoteca Longo e la musica delle Scuole Paganini

Accanto alle eccellenze dolciarie, sarà presente anche Enoteca Longo, con una selezione di vini e spumanti per brindare con eleganza alle feste natalizie, un tocco di bollicine che renderà ancora più speciale l’atmosfera di Arte Panettone. Le Scuole di musica Paganini infine allieteranno le giornate con momenti di intrattenimento musicale dal vivo.

Non solo golosità ma anche solidarietà: così la bontà è a tutto tondo

L’evento è organizzato da creative-farm in collaborazione con l’associazione Sessantamilavitedasalvare Altomilanese, che da anni si impegna nella diffusione della cultura dell’emergenza per contrastare la morte cardiaca improvvisa e della solidarietà.

Un connubio perfetto tra bontà, arte e valori, per celebrare il Natale nel segno del gusto e della condivisione.