Torna Amigo, la due giorni dedicata al gioco da tavolo

Due giorni per giocare, scoprire nuovi titoli, incontrare autori e appassionati e, perché no, sedersi a un tavolo anche senza conoscere nessuno. È la formula di Amigo – AltoMilaneseInGiocO, che sabato 5 e domenica 6 settembre torna a Legnano con la sua quarta edizione.

Amigo, conto alla rovescia per la quarta edizione

L’appuntamento, gratuito e aperto a tutti, è organizzato da Ludoteca Altomilanese Aps in collaborazione con la Biblioteca civica, nell’ambito del programma La Bella estate. La manifestazione si svolgerà nel parco della biblioteca Augusto Marinoni di via Cavour 3, dalle 14 alle 24 sabato e dalle 10 alle 18 domenica.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, Amigo propone quest’anno un programma ancora più ricco, pensato per gli appassionati ma anche per famiglie e curiosi che vogliono avvicinarsi per la prima volta al mondo del gioco.

Oltre 50 giochi tra cui scegliere

Nel giardino della Marinoni saranno allestiti oltre 40 tavoli per il gioco libero, mentre la Ludoteca metterà a disposizione della biblioteca più di 50 titoli. Si potrà anche portare da casa il proprio gioco e trovare qualcuno con cui condividerlo. A disposizione dei partecipanti ci saranno gli SpiegaGiochi e i volontari di Ludoteca Altomilanese, pronti ad accompagnare chi ne avesse bisogno.

L’offerta comprenderà giochi da tavolo, giochi di ruolo, miniature, wargame, videogiochi e tornei. Non mancherà inoltre un’Area Kids dedicata ai bambini dai 5 agli 8 anni (che dovranno essere accompagnati da un adulto). Tra le proposte speciali ci saranno tavoli con game designer e content creator, dimostrazioni, giochi in anteprima, one shot di gioco di ruolo, attività dedicate al wargame, dimostrazioni di pittura di miniature e incontri sulla cultura videoludica. Sabato sera si potrà continuare a giocare fino a tarda ora con Amigo by Night.

Autori, divulgatori e giochi in anteprima

Particolarmente ricco sarà il parterre degli ospiti. Saranno presenti, tra gli altri, Luca Borsa e Luca Bellini, autori specializzati nei giochi per famiglie e bambini, che presenteranno Ice Split. Ci saranno inoltre l’autore legnanese Andrea Crespi, con The Thing: The Card Game insieme a Giuseppe Cicero, e altri game designer come Andrea Robbiani, Giorgio Galbusera, Carlo A. Rossi, Francesco Testini, Dario Massarenti, Luca Maragno e Daniele Molinari, oltre ad altri autori con giochi pubblicati, prototipi e anteprime. Spazio anche ai content creator e ai divulgatori del settore, con Andrea di The Nerds’ Cave, Fulvio di StoryBoardGames, Alberto di Amici in Gioco, Roberto di TuxxMovies e Davide Fumarola.

Dal gioco di ruolo al wargame

Una parte importante della manifestazione sarà dedicata al gioco di ruolo, con diverse one shot distribuite nelle due giornate grazie alla collaborazione con Ruolatori Seriali e con l’area Gdr di Ludoteca Altomilanese. Per queste attività la prenotazione è obbligatoria. Le altre attività speciali, come i tavoli con game designer e content creator, prevedono invece una prenotazione consigliata, considerati i posti limitati.

«Quest’anno l’organizzazione di Amigo ha coinvolto oltre 40 volontari di Ludoteca Altomilanese, impegnati per più di tre mesi nella preparazione dell’evento – spiega Alessandro Pabis, responsabile dell’organizzazione della manifestazione – È stato un lavoro collettivo molto importante, che ci ha permesso di costruire un programma ricco e articolato, con l’obiettivo di offrire due giornate accoglienti sia per gli appassionati sia per le famiglie e per chi vuole avvicinarsi per la prima volta al mondo del gioco da tavolo».

L’iniziativa ha il supporto della Contrada Legnarello, di Ruolatori Seriali odv, In Ludo Veritas aps e Game Space U.

Tutte le informazioni

L’ingresso è gratuito. Per il programma completo e per le prenotazioni delle attività è possibile consultare il sito www.ludoteca-altomilanese.it/amigo26. Sono inoltre disponibili i canali social dell’evento, su Instagram @amigo_altomilaneseingioco, e il contatto whatsapp 347.1538907.Per mangiare sarà disponibile un’area street food, mentre chi preferisce potrà portare il pranzo al sacco e utilizzare i tavoli dell’evento per un picnic. In caso di maltempo, le attività al chiuso si svolgeranno regolarmente nella biblioteca civica Augusto Marinoni, mentre quelle all’aperto saranno trasferite, in forma ridotta, negli spazi della biblioteca di quartiere Canazza, in via Girardi 27B.