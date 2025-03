Sport, solidarietà e prevenzione: torna la Camminata per la vita

Una giornata di sport, solidarietà e prevenzione: per il sesto anno torna a Legnano la Camminata per la vita della Lilt.

Domenica 30 marzo tutti a Legnano: c'è la Camminata per la vita

L'evento, in calendario per domenica 30 marzo, si propone di diffondere un messaggio di salute e di corretto stile di vita, sostenendo concretamente l'opera della delegazione cittadina della Lega italiana per la lotta contro i tumori a favore dei malati oncologici e delle iniziative di prevenzione che si svolgono durante l'anno.

I volontari della Lilt al fianco dei pazienti in chemioterapia

Silvana Cezza, a capo della delegazione di Lilt Legnano, spiega:

"Siamo presenti in ospedale con i nostri volontari, nel reparto di Day hospital oncologico e in quello di Oncologia con dove diamo assistenza. Facciamo inoltre servizio di accompagnamento dei pazienti alle sedute di chemioterapia. Si tratta di un accompagnamento nel vero senso della parola. Offriamo anche un sostegno psicologico professionale a pazienti e familiari con psico-oncologi".

"Sosteniamo chi fa la differenza nella vita di tanti"

Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che sostiene la Camminata per la vita, testimonia:

"Sono vicini alle persone con grande sensibilità. Sono un punto di riferimento sul territorio per chi affronta momenti difficili, accompagnando ogni persona con rispetto, attenzione e calore. Come Bcc crediamo nel valore della solidarietà e ci impegniamo a sostenere chi fa la differenza nella vita di tanti e invitiamo tutti a fare lo stesso".

Partenza e arrivo in Villa Jucker, con aperitivo finale

La Camminata, aperta anche agli amici a quattro zampe, partirà da Villa Jucker, in corso Matteotti 3, e lì si concluderà, offrendo ai partecipanti anche un aperitivo finale. Con una quota di partecipazione di 10 euro (l'iscrizione è gratuita per i bambini), l'intero ricavato sarà devoluto alla delegazione Lilt di Legnano per il finanziamento di attività di prevenzione e supporto ai pazienti oncologici.

"Un momento di aggregazione e solidarietà reale e tangibile"

Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets, il braccio operativo della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, spiega:

"La Camminata per la vita non è solo un'occasione per fare movimento e prendersi cura della propria salute, ma anche un momento di aggregazione e di solidarietà reale e tangibile per tutta la comunità".

La partecipazione è aperta anche agli amici a quattro zampe

Gli organizzatori invitano i partecipanti a portare con sé anche i propri amici a quattro zampe, per rendere ancora più speciale questa giornata dedicata alla solidarietà.

Il programma della giornata

Ore 10: apertura delle iscrizioni e ritrovo in Villa Jucker

Ore 10.30: partenza della camminata

Pacco gara per i primi 150 iscritti

Iniziativa possibile grazie al contributo di numerosi sostenitori

L'iniziativa è resa possibile grazie al contributo di numerosi sostenitori, tra cui la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e il suo braccio operativo, che gestisce la mutua di comunità della banca, Ccr Insieme Ets, la Fondazione comunitaria Ticino Olona, Orobie Nordic Walking Team Altomilanese e By Hand di Giancarlo Paparatto. Gode del patrocinio della Città di Legnano, dell’Asst Ovest Milanese e della Famiglia Legnanese.

Partecipare alla Camminata per la vita significa fare un passo concreto per la propria salute e per quella degli altri, contribuendo a diffondere l'importanza della prevenzione e a sostenere chi lotta contro la malattia.

"Entra nel nostro team Lilt e sostieni la battaglia contro i tumori"

Silvana Cezza conclude:

"Voglio ringraziare di cuore tutti gli sponsor e tutti coloro che parteciperanno, perché ci sono vicini e ci supportano con entusiasmo. Anche grazie alla raccolta fondi che deriva da questa iniziativa, possiamo continuare tutte le nostre attività. La Lilt delegazione di Legnano è alla continua ricerca di volontari. Entra nel nostro team Lilt e sostieni la battaglia contro i tumori. La differenza si realizza assieme per questo abbiamo bisogno di te perché ogni volontario porta con sé un’energia unica e un contributo che arricchisce il lavoro di tutti".

Per iscrizioni e informazioni, è possibile contattare Sandra al 339.4790837 o rivolgersi alla segreteria Lilt dalle 15 alle 17 allo 0331.450080 o via e-mail a legnano@legatumori.mi.it.