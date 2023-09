Settimana mariana al Santuario della Addolorata

Una settimana importante non solo per il Santuario della Madonna Addolorata di Rho E’ stato definito il calendario della settimana mariana in programma da domenica 10 a domenica 17 settembre.

Pellegrinaggio a piedi da Corbetta al Santuario di Rho

Domenica 10 Solennità della Dedizione del Santuario, alle 11 la Santa Messa presieduta da don Alessandro Cerruti che inizia il suo ministero presso la Comunità dei Padri Oblati. Alle 16 Vespri solenni e Benedizione eucaristica. Lunedì 11 alle 9 Messa presieduta da don Gianluigi Frova, prevosto di San Vittore a Rho. Alle 21 nel collegio dei padri una serata dal tema «Storie tese di vita». Un Vescovo dialoga con un personaggio «solare» dello spettacolo. Martedì 12 Festa del nome di Maria Messa celebrata alle 9 da don Fabio Verga, decano della città.

Venerdì 15 la Messa dell'Arcivescovo Delpini

Mercoledì 13 alle 9 Santa Messa presieduta da Padre Giulio Binaghi, prevosto della Congregazione degli Oblai. Alle 21 Presentazione della mostra «Il mio inferno. Dante profesta di speranza», a cura del professor Giovanni Bresadola dell’Università Iusve di Venezia. Giovedì 14 Esaltazione della Santa Croce, Alle 9 Santa Messa solenne presieduta da monsignor Gianluca Raimondi, Vescovo ausiliare e Vicario episcopale della zona di Rho. Venerdì 15 Maria presso la Croce, Alle 9 Santa Messa solenne presieduta dall’Arcivescovo monsignor Mario Delpini.

Prima messa dai Padri Oblati per don Sergio Stevan

Durante il giorno esposizione della Reliquia delle Lacrime. Sabato 16 ore 16 inizio del 15° pellegrinaggio a piedi dal Santuario di Corbetta al Santuario di Rho. Domenica 17 Solennità della Addolorata. Patronale del Santuario, ore 11 Santa Messa solenne presieduta da don Sergio Stevan che inizia il suo ministero presso la Comunità dei Padri Oblati. Alle 16 Messa per gli ammalati presieduta da don Leo Bialek cappellano dell’Ospedale