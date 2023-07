L’Arcivescovo Delpini vola a Cuba a trovare don Ezio Borsani

L’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, partirà per Cuba per una visita pastorale nel corso della quale incontrerà i quattro missionari ambrosiani «fidei donum» che operano dal 2017 nel Paese caraibico e le loro comunità. Tra loro il rhodense don Ezio Borsani, missionario cresciuto nella parrocchia di San Giovanni di Rho.

Confermare il legame tra la Chiesa di Milano e quella cubana

Dopo l’arrivo a Santiago - nel sud-est dell’isola l’Arcivescovo si sposterà nell’entroterra raggiungendo il santuario di El Cobre (dove fece tappa anche papa Francesco nel suo viaggio a Cuba nel 2015) e la parrocchia di Palma Soriano.

Mercoledì è in programma la visita alla comunità di Contramaestre e il giorno seguente a quella di Baire. Venerdì, in mattinata, monsignor Delpini, per confermare il legame tra la Chiesa di Milano e quella cubana, incontrerà l’Arcivescovo di Santiago, monsignor Dionisio Guillermo García Ibáñez.

La diocesi di Milano e i suoi 38 missionari in giro per il mondo

Oltre al rhodense don Ezio i tre sacerdoti fidei donum presenti a Cuba, impegnati tutti nel territorio della Arcidiocesi di Santiago, sono Adriano Valagussa e Marco Pavan (nativo di Bollate ndr) arrivati a Cuba nel 2017, e Carlo Doneda, giunto nel 2018. I fidei donum sono sacerdoti e laici inviati all’estero come missionari dalle proprie diocesi.

Per quanto riguarda la Chiesa di Milano si contano attualmente 38 missionari, 33 sacerdoti, una laica consacrata e due famiglie con figli distribuiti tra Albania, (dove si trova attualmente don Alberto Galimberti cittadino di Novate Milanese e ex parroco della chiesa di San Giovanni a Rho ndr) Argentina, Brasile, Camerun, Colombia, Cuba, Haiti, Israele, Messico, Niger, Perù, Repubblica democratica del Congo, Turchia e Zambia.

Un prete in missione, don Ezio, sempre legato alla sua parrocchia di San Giovanni dove è nata la sua vocazione

Nato a Rho l’11 Aprile del 1956 don Ezio Borsani è stato ordinato Sacerdote dal Cardinal Carlo Maria Martini nel Duomo di Milano il 14 Giugno del 1980. Un sacerdote con tanta esperienza nel campo delle missioni in cui ha messo anima e corpo ma soprattutto «cuore», sempre dalla parte dei più piccoli e dei più deboli. Don Ezio è stato nella savana camerunese, nelle Ande peruviane, nella campagna brasiliana e dal 2018 nell’isola più grande delle Antille a Cuba dove nei prossimi giorni incontrerà il capo della Chiesa di Milano Monsignor Mario Delpini. «Il missionario non è un avventuriero solitario, va in una comunità in nome della chiesa. Come dice Papa Francesco la chiesa non si chiude a se stessa, andare in missione è l’espressione di questa chiesa».

Questo ci aveva raccontato don Ezio quando era tornato a Rho per il suo 35esimo anniversario di Sacerdozio. Un prete in missione sempre legato alla sua parrocchia dove è nata la sua vocazione ai tempi dello storico parroco don Giuseppe Ravazzani «I parrocchiani di San Giovanni, mi sono stati vicini e mi hanno sempre sostenuto sia economicamente che nelle preghiera e questa è una cosa fondamentale per chi come il sottoscritto è in missione».