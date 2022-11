San Magno, giornata da incorniciare per la Nobile

La contrada rossobiancorossa di Legnano ha vissuto la sua giornata più bella.

San Magno e la sua giornata da incorniciare

Venerdì 5 novembre 2022, ricorrenza di San Magno, la Nobile non ha vissuto solo l'investitura religiosa della propria reggenza, ma anche altri momenti solenni e carichi di emozione: la visita alle case di riposo da parte della reggenza, la solenne Messa nella basilica di San Magno, presieduta da monsignor Angelo Cairati, con la cerimonia della promessa della contrada e la tradizionale offerta della cera alla basilica da parte del sindaco Lorenzo Radice, la consegna del 46esimo Premio San Magno a Michela Castoldi, campionessa legnanese di ginnastica aerobica, la cena conclusiva con la presentazione del fantino e la proclamazione delle nomine.

L'investitura religiosa della reggenza

La liturgia in basilica è stata resa ancora più suggestiva dall’accompagnamento musicale del coro della Schola Cantorum Ars Nova di Cerro Maggiore, con il maestro Lorenzo Meraviglia al violino Omobono Stradivari del 1730. La celebrazione si è poi conclusa con l’investitura ufficiale della reggenza: la consegna della spada del capitano da parte del gran priore Giuseppe Scarpa ad Alessandro Zanovello e l’investitura della gran dama di nuova nomina Anna Lattuada De Angeli. Confermati gli altri membri della reggenza: i già citati gran priore Giuseppe Scarpa e capitano Alessandro Zanovello; la castellana Lavinia Mescieri; lo scudiero Matteo Magnani.

La cena e la presentazione del fantino

La serata è poi proseguita presso un prestigioso hotel di Solbiate Olona, che per l’occasione si è vestito dei colori rossobiancorossi, con decorazioni e centritavola appositamente realizzati dalle dame e dai giovani di contrada. Durante l'appuntamento conviviale tutti i componenti della reggenza hanno preso la parola e ciascuno a suo modo ha ripercorso lo spettacolare anno appena trascorso. Il capitano Zanovello ha voluto sottolineare quanto sia stato fondamentale il contributo di tutti, per poi volgere uno sguardo al Palio 2023 e presentare ufficialmente alla contrada Dino Pes, il fantino che a maggio porterà la giubba rossobiancorossa.

Le pergamene e il nuovo calendario

Immancabili e attesi i consueti rituali del 5 novembre. In primis, la proclamazione e la consegna delle pergamene alle nuove nomine: i priori Luca Agazzi, Marco Colombo, Alessandro Meraviglia; le dame Lucia Buemi, Cecilia Dellantonio, Francesca Tomaselli; il cavaliere Simone Schimmenti; le damigelle Giulia Agazzi, Alice Finotto, Serena Gjinaj e Ludovica Olgiati; i paggi Eva Cammarata, Azzurra Monte e Simone Visconti. A seguire, la presentazione del calendario 2023, a cura di Roberto Clerici e Diego Molaschi, che rievoca le 12 vittorie di contrada attraverso preziosi scatti storici che ripercorrono i grandi momenti che hanno lasciato il segno.

La consegna dei doni speciali

Infine, la consegna di alcuni doni speciali: tre priori di contrada (Simone Iberto, Alessandro Meraviglia ed Emanuele Olgiati) hanno ricevuto gli stemmi araldici che andranno ad arricchire il bellissimo soffitto a cassettoni della sala d’armi del maniero. Alle cinque coppie convolate a nozze in quest’ultimo anno sono stati donati invece i tradizionali piatti in peltro di contrada. Il capitano ha voluto infine omaggiare il Consiglio di contrada, donando ai 15 membri un cavallino in vetro con inciso il nome del consigliere, la data della vittoria e lo stemma di contrada come pensiero di ringraziamento per il sostegno dato a ricordo perenne della vittoria.