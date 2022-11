San Magno: in corso il tradizionale giro degli auguri ai cittadini più anziani

Fare visita agli ospiti delle case di riposo della città, portando gli auguri in particolare ai più anziani, è ormai una tradizione per la Famiglia Legnanese e la reggenza della contrada San Magno nel giorno del santo patrono.

San Magno: la festa patronale si apre con la visita nelle case di riposo

Tradizione che si è ripetuta anche oggi, giorno in cui si celebra San Magno, e che anzi al momento in cui scriviamo è ancora in corso. Per la Famiglia Legnanese è presente il presidente Gianfranco Bononi, a rappresentare l'Amministrazione comunale è l'assessore Lorena Fedeli, per la contrada San Magno ci sono il gran priore Giuseppe Scarpa, il capitano Allessando Zambello, la castellana Lavinia Mescieri e la gran dama Anna Lattuada.

Ecco chi sono le centenarie (o quasi) festeggiate nell'occasione

La visita ha preso il via alle 9.30 dalla rsa Mater Orphanorum. Di seguito la delegazione ha fatto tappa alla Sant'Erasmo e al Palio. Alle 11 sarà all'Accorsi e per le 11.30 è attesa alla San Francesco. In ciascuna di esse, saranno festeggiati in particolare gli ospiti più anziani. Alla Mater Orphanorum gli auguri speciali sono andati ad Aurelia Castelli (100 anni), alla Sant'Erasmo a Irene Malachia (99 anni), al Palio ad Anna Bienati (102 anni) e a Pieramalia Casarin (101 anni), alla San Francesco saranno rivolti a Mariuccia Raimondi (98 anni) e a Enrica Antonini (97 anni).