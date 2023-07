Rugby sound, un'edizione nel segno della sicurezza

Un'edizione che ha polverizzato ogni record precedente, e positiva anche sotto l'aspetto dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Rugby sound, 70mila spettatori e nessuna emergenza in tema di sicurezza e ordine pubblico

E' quella del Rugby sound festival 2023, in scena dal 29 giugno all'Isola del Castello di Legnano e conclusosi nella serata di ieri, lunedì 10 luglio, con lo spettacolo di Andrea Pucci. A tracciare il bilancio dell’attività condotta sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica è la Polizia di Stato. Il Commissariato cittadino, guidato dal vicequestore Ilenia Romano, ha predisposto, diretto e coordinato il dispositivo di ordine pubblico e di sicurezza, partecipato dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri, dalla Polizia Locale e dalla Guardia di Finanza, registrando un sereno svolgimento della manifestazione, conclusasi nella serata di lunedì 10 luglio senza rilievi e necessità alcuna di interventi da parte delle forze messe in campo.

Ben 12 le serate di spettacolo (11 all'insegna della musica e una del cabaret), per un afflusso di 70mila spettatori. Plurimi sono stati i sopralluoghi effettuati con l’organizzazione Rugby Parabiago 1948, che hanno consentito di approntare un servizio d’ordine e di sicurezza adeguato alle caratteristiche strutturali dell’area e alla portata dell’evento.

Un varco aggiuntivo su via per San Vittore per le serate sold out e per le entrate anticipate

In esito dei tavoli tecnici tenuti al Commissariato di Legnano sono state affinate le strategie di safety e di security, è stato elaborato un accurato piano di emergenza e di coordinamento tra la Polizia di Stato e gli Enti che concorrono nella gestione dell’evento, individuando le strategie risolutive delle potenziali criticità, le azioni da intraprendere a tutela della sicurezza pubblica e il ruolo di ciascun attore nel rispetto delle specifiche competenze. Sono stati in tal modo accuratamente individuati i varchi di ingresso, l’area adibita al prefiltraggio, le vie di esodo e di deflusso, calibrando l’impiego delle risorse in funzione del singolo obiettivo da perseguire. In particolare nelle serate in cui l’organizzazione ha registrato il sold out e l’early entry, è stata prevista e disciplinata l’apertura di un varco aggiuntivo sulla via per San Vittore, adeguatamente transennata e presidiata dalle forze dell’ordine. I varchi sono stati presidiati da un numero adeguato di steward, supportati nelle operazioni di controllo dagli agenti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Sotto la lente anche parcheggi e aree boschive per evitare furti e scavalcamenti

Le aliquote di rinforzo inviate dalla Questura di Milano, specializzate nella gestione dell’ordine pubblico, hanno integrato il dispositivo assicurando la giusta salvaguardia del palco e dell’area retrostante, monitorando indebite intrusioni e assicurando un pronto intervento. L’istituzione di una cabina di regia composta da personale della Polizia di Stato e della Polizia Locale ha consentito di monitorare tutte le fasi del concerto e le aree dell’Isola del Castello. Gli equipaggi del Commissariato hanno inoltre effettuato attività di vigilanza lungo le vie perimetrali interessate dall’evento, le aree di parcheggio e le aree boschive adiacenti al Parco Castello allo scopo di prevenire eventuali reati predatori e scavalcamenti non autorizzati, monitorando ogni sera, a fine concerto, il regolare andamento del dj set.

In campo anche la Protezione civile, la Croce rossa e la Polizia Locale

Nell’ambito del dispositivo, il personale della Protezione civile ha presidiato l’argine, ha predisposto pattuglie nell’area Parco Castello e in altre zone sensibili dell’area, concorrendo all’ordinato deflusso degli spettatori. La Croce rossa era presente con un presidio fisso assicurando la dovuta assistenza al pubblico. La Polizia Locale ha assicurato la viabilità di un’importante arteria stradale cittadina quale è viale Toselli, in particolare nelle serate del weekend dove maggiore è stata la presenza di pubblico.

Nella foto di copertina (Riccardo Trudi Diotallevi per Rugby Sound Festival): il concerto di Sfera Ebbasta