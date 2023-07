Pucci infiamma l'ultima data del Rugby Sound Festival

Risate a crepapelle sulle battute politicamente scorrette di Andrea Baccan, in arte "Pucci", che ha fatto soldout nell'ultima data del Rugby Sound 2023.

Pucci a Legnano

Pucci nell'hinterland di Milano si trova proprio a suo agio. Il comico milanese, infatti, ha partecipato all'ultima data dell'amatissimo festival di Legnano Rugby Sound, strappando fragorosi applausi e risate ad un pubblico di oltre 2mila persone.

Nessun argomento "serio"

Il suo esordio è stato chiaro: "Non tratterò temi seri". E ancora: "Parleremo di quotidianità, di ciò che unisce tutti noi". E così, il comico è riuscito a tenere l'attenzione del suo pubblico, dai più giovani, alle famiglie fino ai più "age", con argomenti semplici, trattati, però, con lo stile che lo caratterizza.

Politicamente... Scorretto

Uno spettacolo non per palati fini: Pucci è per eccellenza il comito politicamente scorretto, talvolta senza ritegno, ma senza distinzioni di sorta: se la prende con la "sciura" che arriva in ritardo al suo spettacolo o la con la mamma che per rispondere al cellulare si alza e si allontana dal suo posto. Il suo, è un pubblico che deve stare sempre in allerta: se uno spettatore ride poco o un altro in modo sguaiato, se si è vestito elegante oppure un po' troppo casual, Pucci se ne accorge e glielo fa notare, al microfono e davanti a tutti, prendosi prende gioco di lui. Ma è lo spettatore stesso che sta al gioco, si fa notare e ama il coinvolgimento che il comico riesce a creare con chi è seduto.

Risate a crepapelle

Come ha premesso, gli argomenti che ha trattato sono stati anche di estrema semplicità. Forse è proprio la banalità di questi temi che hanno colpito gli spettatori, facendogli passare una serata all'insegna delle risate a crepapelle, senza imporre una morale o impartire una lezione. Si è parlato di caldo, di relazioni più o meno stabili, di Milano e dei milanesi, ma anche dei pugliesi, calabresi, siciliani, dei sardi. Dopo un'"indagine" nel pubblico ha passato in rassegna tutte le regioni italiane per mostrare le peculiarità che rendono ognuno speciale e unico.

La borsa della donna

Un grande momento di improvvisazione e genuinità è nato nel momento in cui Pucci è sceso tra il pubblico. In quella circostanza aveva solo un obiettivo: trovare una donna e portarla sul palco... Con la sua borsa. E' così che ha trovato Veronica, una mamma proveniente dalla provincia di Como che ha avuto il coraggio di mostrare i "segreti" della sua borsa. Momenti di grande comicità mentre il comico ha estratto tutto ciò che c'era all'interno, dimostrando al pubblico che le donne...