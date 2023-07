Dopo la prima serata (giovedì 29 giugno) dedicata ai suoni electro, dance e psichedelici, il Rugby Sound all'Isola del Castello di Legnano ha aperto ieri, venerdì 30 giugno, le sue porte ad una band dalle sonorità pop rock che ha riscaldato l’atmosfera un po’ infreddolita dalla pioggia.

I Finley e Benji illuminano il Rugby Sound

Il cielo sembrava minacciare e le nuvole pronte ancora ad infierire. Tutto inutile, perché l’amore vince sempre con le note di “All you need is love” dei Beatles. Il basso, la chitarra e la batteria e la voce di Pedro hanno respinto il pericolo, e i Finley sono saliti in cattedra.

I 4 terribili ragazzi nati e cresciuti a Legnano hanno iniziato il live con il brano “Porno” nuovo singolo uscito del 2023, e poi hanno ripercorso gli anni di carriera con “Sole di settembre”, “Adrenalina”.

Pedro ha omaggiato Valerio Bonalumi fondatore del Rugby Sound in un messaggio molto sentito, ricordando che i Finley lo avevano conosciuto nel 2006 in un locale a Orzinuovi e da quel momento il “Pres” li aveva sempre seguiti con messaggi e chiamate. Con la voce rotta dall’emozione, ha ricordato

“Oggi è strano, siamo qui per la prima volta è lui non c’è. Facciamo tantissimo casino per Valerio Bonalumi.”

I Finley hanno dedicato la canzone “Ricordi”, perché lui ora ne farà parte per sempre. Dopo il “il ricordo” la band in grande forma fisica ha portato avanti altri singoli, tra i quali “Ad occhi chiusi”, “Diventerai una star”, “Keep Calm” and “Carry on”. Dani alla batteria sembrava un martello incessante nel tenere un ritmo impossibile, Ivan (basso) e Ka (chitarra) hanno invece tessuto egregiamente le trame armoniche della band sia nell’accompagnamento e negli assoli. Pedro inarrestabile, non si risparmia mai, con la sua voce ha superato i confini del Castello.

L’ingresso di Benji, dove e quando?

L’ingresso di Benji poi ha portato l’estate sul palco con la canzone “Dove e quando”, nuovo progetto musical Finley+Benjii in chiave rock punk. Pubblico in estasi.

Ma le emozioni non sono terminate lì: in esclusiva per il Rugby Sound, ha debuttato il nuovo singolo Politically Correct un brano nato per mettere in ascolto più generazioni, mescolando le batterie del punk al pop. Non è mancata inoltre la romantica “Fumo e Cenere” in duetto con Benji.

I Finley hanno chiuso la magica serata con i brani “Fat Lip”, “Sirene” e un messaggio in musica:

“Passano gli anni, vi diranno il contrario, voi non ascoltateli, ricordatevi. Tutto è possibile” Poi Pedro al termine dell'esibizione ha commentato: "È stata una serata incredibile, la conclusione pazzesca di una serata che aspettavamo da tanto tempo. Ieri abbiamo pubblicato “Politically Correct” il nostro nuovo singolo e suonato di fronte a 8mila persone, sotto la pioggia, che hanno cantato dall’inizio alla fine senza sottrarsi un momento nonostante le condizioni del tempo non fossero favorevoli. È stato un concerto “potentissimo”. Abbiamo iniziato tanti anni fa in una sala prove, a pochi km di distanza dall’Isola del Castello, dove abbiamo suonato. Pensare che un giorno avremmo calcato un palco così importante nella nostra città è qualcosa di incredibile. Non ce lo saremmo mai immaginato. È stato il coronamento di un lungo percorso e di rinascita. Siamo felici e non vediamo l’ora di rifarlo. Domenica siamo a Perugia e sarà un’altra grande festa".

Un tuffo nei 2000 con i Teenage Dream

La fiamma della musica non si è spenta al Rugby e ha continuato a riscaldare i ragazzi con i Teenage Dream, un evento musicale pensato per fare cantare, ballare e divertirsi ricordando la musica degli anni 2000, le colonne sonore della Disney e l’indimenticabile il film del 2006 High School Musical.

Il cielo durante il live si è colorato di palloncini, cori incessanti, luci dei cellulari, effetti speciali sul palco. Una festa di emozioni con i fan impazziti di gioia, che è culminata anche nel ricordo emozionante della vittoria dei mondiali del 2006. Un format musicale un po’ nostalgico, ma che ha riempito il cuore di tanti ragazzi.