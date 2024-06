Rugby sound, al via un'edizione record: 14 serate di musica

L’attesa è finita, è tempo di Rugby sound.

Torna il Rugby sound

Il festival musicale nato nel 1999 come festa di fine stagione del Rugby Parabiago e cresciuto di anno in anno fino a diventare un punto di riferimento per gli eventi dell’estate italiana prenderà il via oggi, giovedì 27 giugno, all’Isola del Castello di Legnano.

Fino a sabato 13 luglio la kermesse porterà nella città del Carroccio la grande musica italiana e internazionale: 14 serate imperdibili (l’edizione più ricca di sempre), con artisti del calibro dei Placebo e dei Cypress Hill. La prima data ha visto il ritorno dei Subsonica e, In apertura di serata, il dj set dei norvegesi Röyksopp.

Il calendario

Si parte oggi, giovedì 27 giugno, con il ritorno dei Subsonica. In apertura di serata il dj set dei norvegesi Röyksopp. Domani, venerdì 28 giugno, si prosegue con il party Mai dire Goku, all’insegna delle sigle tv e dei cartoni degli anni 2000. Sabato 29 giugno, sarà la volta di Voglio tornare negli anni ‘90. Domenica 30 giugno saliranno sul palco i Die Antwoord e Cosmo. Attesissimo il concerto in programma lunedì 1 luglio: i riflettori saranno puntati sui Placebo, la band nota per aver rivoluzionato la musica rock attraverso l’unione di altri generi e sonorità musicali, creando un sound unico e inconfondibile. Martedì 2 luglio sarà la volta di due leggendarie band statunitensi, Suicidal Tendencies e Agnostic Front, che faranno tappa al Rugby sound per l’unica data italiana dei loro tour. Mercoledì 3 luglio largo al rap di Coez e Frah Quintale, che continuano il loro sodalizio nel mondo del live, protagonisti sui palchi delle principali città italiane. Giovedì 4 luglio i riflettori saranno puntati su Massimo Pericolo. Venerdì 5 luglio torna il reggae di Alborosie & Shengen Clan. Si prosegue sabato 6 luglio con la Zarro Night & Friends con Il Pagante e Dj Matrix. Domenica 7 luglio sarà la volta di un altro ritorno, quello di Cristina D’Avena & Gem Boy. Giovedì 11 luglio vedrà schierate tre delle formazioni che hanno fatto la storia del genere punk nel nostro Paese: Punkreas, Derozer e Vallanzaska. Venerdì 12 luglio un’altra esclusiva italiana con i Cypress Hill anticipati sul palco dagli Assalti Frontali: un evento a tutto hip hop, con due delle band storiche più rappresentative del genere a livello mondiale e italiano. Ospite degli Assalti Frontali, anche Inoki Ness. Si chiude sabato 13 luglio con Deejay Time celebration.

Informazioni utili

I cancelli apriranno alle 19. Nelle serate del 30 giugno, 1 luglio, 3 luglio, 12 luglio e 13 luglio (quando andranno in scena rispettivamente Die Antwoord e Cosmo, Placebo, Coez & Frah Quintale, Cypress Hill e Assalti Frontali e Deejay Time) è prevista l’opzione di ingresso anticipato per chi ha acquistato i biglietti early entry. I biglietti per ogni concerto sono disponibili in prevendita sui circuiti online, ma per i concerti che non sono andati sold out sarà possibile acquistarli in cassa la sera stessa dell’evento. Al termine di ogni spettacolo inizierà l’aftershow al Waikikitoplessclub e da quel momento l’ingresso sarà sempre gratuito.

Tutte le informazioni su www.rugbysound.it e www.shiningproduction.com.