Al via la Pam Race, corsa che unisce tre città e due province

E' tempo di Pam Race, una corsa alla scoperta di uno dei polmoni verdi che si estende su tre città (Legnano, Castellanza e Busto Arsizio) e due province (Milano e Varese).

Secondo appuntamento del Tour d'estate sotto le stelle: giovedì 27 si corre la Pam Race

E in programma per giovedì 27 giugno, partenza alle ore 20 dal Centro sportivo di via della Pace a Legnano, la Pam Race, manifestazione podistica organizzata dall’associazione Sport+ in collaborazione con i Runners Legnano.

Dopo il successo della Straresca di qualche giorno fa, ora tocca al secondo appuntamento del Tour d’estate sotto le stelle. Un doppio appuntamento con la corsa, lungo tracciati veloci, ma non per questo meno affascinanti. Come la Pam Race che si tufferà per 5,4 chilometri lungo i sentieri del Parco Alto Milanese. Una gara Fidal competitiva, che vedrà premiati i primi cinque uomini e le prime cinque donne assolute, oltre al primo di ogni categoria Fidal. Si tratta di una corsa non competitiva, ma comunque cronometrata, per permettere a tutti i partecipanti di avere un preciso riscontro cronometrico, che comprenderà anche appassionati della specialità del Nordic walking, e sarà aperta anche a chi vorrà fare una bella camminata ludico motoria all’interno della natura del Parco.

Non mancherà la Family run, col suo biscione colorato di famiglie e animali domestici

Annalisa Bombelli, presidente dei Runners Legnano, ha spiegato:

"Inoltre ci sono anche i 2,5 chilometri dedicati alla Family run (partenza alle 19.30), l’evento che accompagna tutte le iniziative podistiche firmate da Sport+ e che piace per lo spirito inclusivo e festoso del biscione colorato composto da famiglie, adulti, bambini, ragazzi e animali domestici".

"Si corre in un ambiente naturale, che ha una vocazione per lo sport all’aria aperta"

Stefano Colombo, presidente della Sport+, ha aggiunto:

"Di anno in anno le nostre manifestazioni podistiche stanno crescendo sia come appuntamenti, sia come partecipanti. In questo 2024 abbiamo messo in pista la prima edizione della Liuc Run a Castellanza e saremo anche alla Galla Run a Gallarate. Sempre con lo stesso obiettivo: promuovere la cultura dello sport e offrire ai podisti e ai cittadini l’occasione di vivere in maniera differente la propria città. La Pam Race invece ha una peculiarità tutta sua: si corre in un ambiente naturale, che ha una vocazione per lo sport all’aria aperta".

Soddisfatto dell’iniziativa anche il presidente del Parco Alto Milanese Flavio Castiglioni:

"Siamo davvero felici che il Parco venga scelto per questa attività sportiva competitiva e non. Il parco è il posto ideale per fare attività fisica dove la bellezza della natura aiuta a migliorare il benessere fisico e psicofisico. Qui si può correre, camminare lungo i sentieri in totale sicurezza".

Ecco il programma

Alle 19.30 Family run e camminata di 2,5 km per tutti, alle 20 Gara competitiva, non competitiva cronometrata (5,4 km) e Nordic walking, Camminata aperta a tutti. A seguire le premiazioni della Pam Race e le premiazioni dei primi dieci maschi e femmine che hanno aderito al Tour d’estate sotto le stelle. Madrina dell’evento sarà Virginia Troiani, figura di spicco dell’atletica italiana.

Nella foto di copertina: la Straresca, il primo appuntamento del Tour d'estate sotto le stelle