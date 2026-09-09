Quattro bande in sfilata per i 140 anni della Banda Civica

Il raduno si terrà nel pomeriggio di sabato 12 settembre e vedrà la partecipazione del Corpo Musicale San Marco di Marcallo con Casone, del Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Vittuone e del Corpo Musicale Sedrianese.

Proseguono i festeggiamenti per i 140 anni dalla fondazione della Banda Civica di Magenta.

Weekend di festa con la Banda Civica

Dopo lo straordinario successo del tradizionale Concerto della Repubblica, tenutosi lo scorso 2 giugno nella prestigiosa cornice del Teatro Lirico in collaborazione con i docenti e gli allievi del Liceo musicale Salvatore Quasimodo, l’agenda degli eventi celebrativi entra nel vivo con un nuovo appuntamento.

Quattro formazioni in corteo

Nel pomeriggio di sabato 12 settembre le strade della città saranno animate da un grande Raduno Bandistico, che vedrà la partecipazione di tre storiche formazioni del territorio insieme alla Banda Civica di Magenta. A sfilare saranno il Corpo Musicale San Marco di Marcallo con Casone, il Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Vittuone e il Corpo Musicale Sedrianese, che accompagneranno la formazione magentina in questa giornata dedicata ai 140 anni di fondazione.

La sfilata e l’esibizione

Il programma prevede alle 16.30 la partenza simultanea delle quattro sfilate da diversi punti della città. Alle 17.30 tutti i complessi musicali arriveranno nel centro storico, in piazza Formenti. Qui è prevista un’esibizione collettiva all’aperto, con l’esecuzione di brani singoli e un momento d’insieme con le Bande unite. Alle 18.15 spazio quindi ai discorsi, alle premiazioni e alla conclusione della manifestazione.

Le celebrazioni continuano

Il compleanno della Banda Civica proseguirà anche il giorno successivo, domenica 13 settembre, con la partecipazione alla Santa Messa delle 10 nella basilica. I festeggiamenti continueranno poi nei mesi successivi con altre iniziative culturali. Tra queste, domenica 4 ottobre, nella sede della Banda Civica, è in programma “Note in crescendo”, con il saggio degli allievi, l’Open Band Day per le iscrizioni ai corsi di musica, l’estrazione della sottoscrizione a premi e un aperitivo per tutti.

A dicembre il Concerto di Natale

A chiudere il calendario del 140esimo anniversario sarà infine l’atteso Concerto di Natale, in programma il 23 dicembre al Teatro Lirico di Magenta. La Banda Civica invita tutta la cittadinanza a partecipare e a condividere questi importanti momenti di festa, musica e tradizione locale.