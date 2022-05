Prove ufficiali, sale la febbre del Palio

Prove ufficiali del Palio allo stadio Mari di Legnano.

Prove ufficiali al Mari e controlli di idoneità per i cavalli

Stamattina, venerdì 27 maggio 2022, il venerdì della Provaccia, sono iniziate le prove ufficiali allo stadio di via Pisacane. Poco dopo l'alba si sono presentati i cavalli e i loro fantini al canapo, pronti per le prove ufficiali; durante la mattinata si sono svolti anche i controlli di idoneità alla corsa da parte della Commissione veterinaria del Palio di Legnano. Controlli superati da tutti i cavalli. Il sole e il caldo non hanno fermato i contradaioli che di buon’ora si sono appostati sugli spalti per osservare il fantino e il cavallo della propria contrada. Oltre a far conoscere la pista ai cavalli, durante la mattinata si è anche testata realmente la tenuta della pista, che non essendo una pista permanente non guadagna immediatamente le sue caratteristiche di tenuta ottimali, ma serve qualche giorno e tanta acqua, proprio come quella dei giorni scorsi, per favorire lo schiacciamento e l'adattamento della sabbia.