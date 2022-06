Incidente sul Sempione, cinque persone soccorse

Incidente sul Sempione a Legnano: paura e grande dispiegamento di mezzi di soccorso, ma per fortuna nessun ferito grave.

Incidente sul Sempione, coinvolto anche un bambino di 4 anni

L'allarme è scattato nella serata di ieri, domenica 12 giugno 2022. Mancavano pochi minuti alle 20.30 quando un'auto e uno scooter si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Nell'impatto sono rimasti coinvolti anche due pedoni che stavano attraversando la strada. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto ben cinque mezzi: quattro ambulanze e un'automedica. A rilevare l'incidente e a gestire il traffico, deviato nelle vie Bernocchi e Calini per consentire le operazioni di soccorso, sono stati i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Fortunatamente nessuna delle cinque persone coinvolte (tra le quali un bambino di 4 anni) ha riportato gravi ferite: tutte le ambulanze sono rientrate in codice verde.