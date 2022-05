Provaccia: vince Legnarello

Provaccia giallorossa.

Provaccia: ad aggiudicarsela sono i giallorossi

A vincere la 37esima edizione del Memorial Favari, "prova generale" del Palio di Legnano ma anche importante trampolino di lancio per fantini emergenti, andata in scena questa sera, venerdì 27 maggio 2022 allo Stadio Mari, è stata la contrada Legnarello, che ha prevalso su San Bernardino, San Magno e Sant'Ambrogio.

"Finalmente la macchina del Palio è ripartita"

Dopo la prima batteria, che ha visto passare Legnarello e Sat'Ambrogio, la Provaccia è proseguita con la seconda batteria (al canapo La Flora, San Domenico, San Magno e San Bernardino). Ben sette le mosse false, data per buona l'ottava, San Bernardino parte in ritardo e sono San Bernardino e San Magno a guadagnarsi la finale. Ma prima dell'ultima sfida è stato il momento degli Onori al gran maestro: "Finalmente dopo due anni di stop la macchina del Palio è ripartita, domenica andrà in scena uno spettacolo impareggiabile per le vie della città, parlo della sfilata - ha detto il gran maestro Raffaele Bonito - Sarà un viaggio nel tempo, un immergersi nella storia, sarà anche la festa delle contrade. Questo è il mio primo anno, ricco di emozioni grazie alle contrade, contradaioli e grazie a Legnano. Quest'anno è nata la Fondazione, che porterà tanto. Viva Legnano, viva il Palio!".

A Legnarello il 37esimo Memorial Favari

L'estrazione per la finale decreta: Legnarello, San Bernardino, Sant'Ambrogio, San Magno. Dopo due mosse false il via: Legnarello di via Dante conduce agevolmente e vince aggiudicandosi il 37esimo Memorial Favari. La Provaccia è giallorossa.