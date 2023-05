Provaccia: in finale San Magno, San Bernardino, Sant'Erasmo e San Martino

San Magno, San Bernardino, Sant'Erasmo e San Martino.

Ecco chi va in finale

Sono le quattro contrade che si sono guadagnate la finale del 38esimo Memorial Favari, in corso stasera, venerdì 26 maggio 2023, allo stadio Mari di Legnano.

Prima batteria

Al canapo San Bernardino, Sant’Ambrogio, San Domenico e San Magno. Prima mossa falsa. Partiti alla seconda mossa, posizioni già definite dall’inizio, corsa lineare. Tifo agguerrito da parte dei contradaioli. La classifica: prima San Magno, seconda San Bernardino, terza Sant’Ambrogio, quarta San Domenico. Accedono alla finale San Magno e San Bernardino.

Seconda batteria

Al canapo La Flora, Legnarello, San Martino e Sant’Erasmo. Corsa stupefacente, ottime prestazioni di Sant’Erasmo che domina la corsa dall’inizio. Partenza difficoltosa ma buona la prima mossa. La classifica: prima Sant’Erasmo, seconda San Martino, terza Legnarello, quarta

La Flora. Accedono alla finale Sant’Erasmo e San Martino.

Gli onori al gran maestro

Onori al gran maestro del Collegio dei capitani e delle contrade dopo le batterie eliminatorie. Il gran maestro Raffaele Bonito passa in rassegna i capitani delle contrade reggenti per l’anno del signore 2023 e parla così:

“Una parola legata al palio è 'passione'. La passione è così importante per noi, il forte interesse della tradizione, il trasporto emotivo, il sentimento intenso e travolgente, che può sconvolgere la persona, noi siamo follemente innamorati della nostra manifestazione. Il palio non si vive e basta, si ama, non si pio essere contradaioli se non si è innamorati di questa tradizione. Il rovescio della medaglia è la sofferenza magica che si prova per l’ultima domenica di maggio, il dolore come lato negativo, ma che sprona a fare sempre meglio. buon palio a tutti".

Il cavallo dell'anno

Il cavallo dell'anno è Genarmoly, 11 Palii e sette vittorie di cui tre a Legnano. Il cavallo atleta ha ricevuto una gualdrappa in onore del dottor Alessandro Centinaio da parte del rotary club legnano. Un ritorno a una premiazione che si è svolta fino al 2014. È stato premiato anche Valter Pusceddu come proprietario del cavallo atleta.

L'ordine della finale

Il gran maestro Raffaele Bonito estrae l'ordine delle contrade per la finale: San Martino, San Bernardino, Sant’Erasmo e San Magno.