Primo Maggio: un’intera giornata di impegno, musica e teatro

Alla mattina la tradizionale manifestazione di piazza con corteo e comizio, al pomeriggio la terza edizione del concorso musicale e alla sera lo spettacolo dell'attore comico Alberto Patrucco.

Una giornata intensa, scandita da momenti istituzionali, musica e spettacolo. È il programma del Primo Maggio 2026 a Legnano, organizzato da Cgil, Cisl e Uil del territorio dell’Alto Milanese e che vedrà alla mattina la tradizionale manifestazione di piazza con corteo e comizio, al pomeriggio la terza edizione del Concorso musicale e alla sera lo spettacolo dell’attore comico Alberto Patrucco.

Primo Maggio, un’intera giornata dedicata alla Festa dei lavoratori

A presentarlo è il segretario generale della Cgil Ticino Olona Mario Principe, che sottolinea il valore della ricorrenza:

«Una giornata dedicata alla Festa dei lavoratori, al valore del lavoro, alla partecipazione e alla vita della nostra comunità».

Il mattino: corteo e comizio unitario

Le iniziative prenderanno il via alle ore 9.30 in piazza Monumento, con il ritrovo e la partenza del corteo diretto in piazza San Magno, dove alle ore 10.30 è previsto il comizio unitario. A prendere la parola saranno: Mario Principe (Cgil Ticino Olona), Angelo Bonomo (Uil Lombardia) ed Eros Lanzoni (Cisl Milano Metropoli). Il focus degli interventi sarà dedicato ai temi della contrattazione, delle nuove tutele e dei diritti nell’era dell’intelligenza artificiale, in linea con lo slogan “Lavoro dignitoso”.

Il pomeriggio: il concorso musicale

Nel pomeriggio le iniziative si sposteranno al Teatro Tirinnanzi (piazza 4 Novembre 4/A). Alle 14 è fissato l’avvio del programma musicale, con apertura porte alle 14.30 e inizio del Concorso musicale del Primo Maggio, con la direzione artistica di Stefano Re. La terza edizione dell’iniziativa vedrà la partecipazione di diversi gruppi e artisti: ad alternarsi sul palco saranno Primadora, Alma Acoustic, Parachute, The Scurrbats, Ray Martino’s Sextet, Deanima, Marco Calini Band e Niccolò De Santis. L’evento sarà presentato da Max Pisu e sarà a ingresso libero.

La sera: spettacolo con Alberto Patrucco

A chiudere la giornata sarà lo spettacolo teatrale serale, sempre al Teatro Tirinnanzi. Le porte apriranno alle 20.30, mentre alle 21 salirà sul palco Alberto Patrucco con lo spettacolo “Contrattempi moderni”. Lo show proporrà un intreccio di monologhi e canzoni (anche su musiche di Georges Brassens), con accompagnamento musicale di Dimitri Pugliese e Jacopo Pugliese, in un format che unisce satira e riflessione sui temi sociali.

Una giornata di comunità

Conclude Principe:

«Con queste iniziative vogliamo ribadire il significato profondo del Primo Maggio: una giornata che parla di lavoro, ma anche di coesione sociale, cultura, giovani e futuro del territorio».

Nella foto di copertina: un momento della prima edizione del Concorso musicale del Primo Maggio, andata in scena nel 2024