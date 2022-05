Domenica 15 maggio

Appuntamento dalle 10 alle 18 in piazza Mercato a San Giorgio su Legnano.

Pompieri per un giorno a San Giorgio su Legnano.

Pompieri per un giorno grazie alla ProLoco

L'iniziativa, promossa dalla ProLoco cittadina in collaborazione con i Vigili del fuoco di Legnano, eroi di grandi e piccini che ogni giorno operano sul nostro territorio, è in calendario per domenica 15 maggio 2022. L'appuntamento è dalle 10 alle 18, in piazza Mercato. Per tutta la giornata si potranno trovare divertimento e animazione con giochi e gonfiabili, attività con percorso a tema e molto altro. Inoltre, vi sarà anche la possibilità di pranzare sotto lo stand adibito con birra e panini o degustare una dolce merenda.