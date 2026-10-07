Piazza piena e grande partecipazione per la patronale

Hobbisti, associazioni, giochi da tavolo e mercatino delle pulci hanno animato la giornata di domenica, chiusa dalla processione e dai fuochi.

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Grande partecipazione alla Festa patronale di Bareggio, che anche quest’anno ha proposto un lungo weekend di appuntamenti religiosi, culturali e ricreativi, culminato domenica 4 ottobre.

Festa patronale: una domenica di festa tra bancarelle, giochi e fuochi

Fin dalle prime ore della mattina, la piazza si è animata con hobbisti, bancarelle, stand delle associazioni e la grande novità del mercatino delle pulci. Tra le iniziative di questa edizione anche l’avvio del progetto “La gaming zone in biblioteca”, con giochi da tavolo dedicati a grandi e piccini. L’iniziativa ha coinvolto bambini, famiglie e numerosi adulti e proseguirà nei prossimi mesi al polifunzionale, con appuntamenti già fissati. Grande affluenza anche in serata, con la processione e lo spettacolo pirotecnico.

«Grazie a chi ha messo a disposizione tempo, energie e competenze»

L’assessore ai Grandi eventi Nico Beltramello commenta:

«Bareggio ancora una volta ha risposto molto bene alle iniziative proposte, con tante persone che hanno scelto di trascorrere la giornata con noi e partecipare ai diversi appuntamenti. Un ringraziamento a tutte le associazioni, ai volontari, ai commercianti, alla Protezione civile che ha festeggiato i suoi 30 anni con tutta la comunità, alla Parrocchia, agli uffici comunali, alla Cascina Felice, ai bambini che hanno partecipato numerosi al mercatino delle pulci, alle Poste che hanno partecipato con l’annullo filatelico e a tutte le persone che hanno collaborato a vario titolo mettendo a disposizione tempo, energie e competenze».

«Segnale di una comunità che vuole stare insieme e vivere il paese»

Il sindaco Linda Colombo sottolinea:

«La Festa patronale è sempre un momento importante per la nostra comunità e vedere così tante persone partecipare è motivo di grande soddisfazione. Bareggio dimostra ancora una volta di rispondere con entusiasmo alle occasioni di festa, incontro e condivisione. È il segnale di una comunità viva, che ha voglia di stare insieme e vivere il proprio paese».

Nella foto di copertina: la Protezione civile cittadina, che ha festeggiato i suoi 30 anni, insieme alle autorità