Palio delle contrade biancoblu: a vincere la 22esima edizione è stata A Kruzeta

Il 22esimo Palio delle Contrade di Dairago è biancoblu.

A Kruzeta si aggiudica il 22esimo Palio

Il verdetto, pronunciato domenica 14 settembre al termine della serata finale, è arrivato dopo un testa a testa con la contrada A Monda, partita in vantaggio nelle prime due giornate ma poi raggiunta dalla Kruzeta, che alla fine ha prevalso con 93 punti contro i 90 dei biancorossi. Con un totale di 72 punti, si è aggiudicata il terzo gradino del podio Madona in Campagna, mentre con 52 punti chiude la classifica San Ginisi.

Murales, foto e poesia ma anche il jolly

A sancire la vittoria sono stati i concorsi esterni dei murales, di fotografia e di poesia, che hanno visto tutti A Kruzeta in prima posizione, facendole così guadagnare 15 punti su 15. Determinante è stato poi anche l’esito del jolly.

“Una sorpresa e una gioia enorme per tutti”

Il capitano Matteo Calloni ha dichiarato:

“È stata una sfida molto avvincente e fino all’ultimo non potevamo sapere come sarebbe andata. È stata una grande sorpresa e una gioia enorme per tutti, i bambini in primis sono stati contentissimi”.

“Si è respirato un clima sereno di festa”

Il vicesindaco e assessore agli Eventi Nicolò Gatti ha affermato:

“È stato un bellissimo Palio e si è respirato un clima sereno di festa”.