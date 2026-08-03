Pacialonga: torna la passeggiata tra sapori, storia e Palio nel cuore della Canazza

Un’intera giornata per riscoprire la storia della Canazza, assaporare i piatti della tradizione lombarda e vivere da vicino l’atmosfera del Palio di Legnano.

Il 13 settembre torna la Pacialonga

Torna domenica 13 settembre la Pacialonga, la storica passeggiata enogastronomica organizzata dalla Parrocchia San Pietro in collaborazione con la Contrada Sant’Erasmo, con il patrocinio del Comune di Legnano e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Giunta alla sua 17esima edizione, la manifestazione manterrà la formula che negli anni ha conquistato centinaia di partecipanti, ma si presenterà con numerose novità legate all’anno speciale vissuto dalla contrada biancoazzurra, vincitrice del quattordicesimo Palio della sua storia. Come sempre, parte del ricavato sarà devoluto alla Parrocchia della Canazza.

Una data speciale dopo la vittoria del Palio

L’evento, tradizionalmente in programma a giugno, è stato posticipato proprio per consentire alla Contrada Sant’Erasmo di vivere appieno i festeggiamenti per la vittoria del Palio.

Marco Banfi della Contrada Sant’Erasmo spiega:

«Come avrete intuito dai social e da qualche foto/video postati in queste ultime settimane, si è verificato un imprevisto che ha portato al necessario spostamento della Pacialonga 2026: ebbene sì, non è più un segreto… Sant’Erasmo ha vinto il suo 14esimo Palio. Per questo motivo abbiamo deciso, in accordo con gli organizzatori dell’evento, di posticipare questa bellissima iniziativa da giugno a domenica 13 settembre. L’edizione numero 17 della Pacialonga torna al classico schema, arricchito da diverse novità: si svolgerà di giorno e ci saranno spettacoli e esposizioni legate al mondo del Palio. Non solo quindi avremo modo di celebrare ancora l’850esimo anniversario della Battaglia di Legnano, ma potremo anche bearci della vista del Crocione nella splendida chiesetta di Sant’Erasmo. Un’edizione quindi che si è fatta attendere, normalmente è a giugno, ma che ora si veste con il suo abito migliore. Anche quest’anno vogliamo offrire un’occasione per incontrarsi, per vedere luoghi che spesso sfuggono allo sguardo quotidiano e per ricordare quanto il gioco, la condivisione e il buon cibo siano strumenti potenti per unire le persone con uno spirito di amicizia e sostegno reciproci».

Un percorso tra storia, gusto e tradizioni

Il ritrovo è fissato dalle 11 al maniero di Sant’Erasmo, in via Canazza 2, dove i partecipanti saranno accolti da un aperitivo. La partenza avverrà in tre gruppi, tra le 11.30 e le 12.30. Lo scorso anno la manifestazione ha superato i 300 partecipanti. La prima tappa sarà la chiesetta di Sant’Erasmo, sul Sempione, dove i partecipanti potranno visitare uno dei luoghi simbolo della contrada e ammirare il Crocione, la croce di Ariberto da Intimiano custodita qui per tutto l’anno grazie alla vittoria del Palio. Saranno inoltre esposti gli abiti storici del corpo nobile e della Battaglia di Legnano. Dal vicino ospizio di Sant’Erasmo, dove sarà servito l’antipasto, il percorso proseguirà verso il Parco Ila, sede dell’associazione La Sequoia, storica realtà che da anni collabora con la contrada.

Le novità dell’edizione 2026

Tra le principali novità di quest’anno spicca uno spettacolo dedicato agli 850 anni della Battaglia di Legnano. Prima della tradizionale pasta e fagioli, infatti, entreranno in scena i Maltrainsema, gruppo di saltimbanchi volontari che proporrà uno spettacolo ispirato a una leggenda legata ad Alberto da Giussano. Il percorso proseguirà poi verso la Canazza Alta, con una visita a Villa Morganti, edificio tutelato dalle Belle Arti, dove sarà allestita un’esposizione dedicata alle leggende delle otto contrade. Il rientro al maniero concluderà la giornata con caffè e amaro.

Una manifestazione che racconta il territorio

A sottolineare il valore culturale della Pacialonga è anche il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate Roberto Scazzosi:

«La Pacialonga rappresenta un esempio concreto di come un territorio possa raccontare sé stesso attraverso i suoi luoghi, le sue tradizioni e le persone che lo vivono ogni giorno. Non è soltanto una passeggiata gastronomica, ma un percorso che invita a riscoprire la storia della Canazza e, più in generale, le radici culturali di Legnano, valorizzando angoli ricchi di fascino che spesso rischiano di essere dati per scontati. Dalla chiesetta di Sant’Erasmo al patrimonio storico custodito nel quartiere, passando per i racconti, le leggende del Palio e i sapori della tradizione lombarda, ogni tappa diventa un’occasione per conoscere e apprezzare un’identità costruita nel corso dei secoli».

Anche Banfi evidenzia il significato che l’iniziativa ha assunto nel tempo per tutto il quartiere.

«Ancora una volta si realizza e si consolida la collaborazione tra la Contrada Sant’Erasmo e gli abitanti del quartiere Canazza che per anni hanno dato vita a questa splendida iniziativa. Un momento non solo goliardico e di condivisione, ma anche di coinvolgimento di tutto il quartiere e in generale del territorio di Sant’Erasmo. Nell’anno delle celebrazioni per gli 850 anni della Battaglia di Legnano, la Pacialonga ci regala l’occasione per esaltare e valorizzare una volta ancora questo momento di particolare rilevanza storica e culturale. Che dire, gli elementi perché sia un evento riuscitissimo ci sono tutti, per cui non potete assolutamente mancare. Per tutti questi motivi, non perdete tempo e correte ad iscrivervi presso il maniero di Sant’Erasmo in via Canazza 2 tutte le sere di apertura oppure di giorno presso il negozio Cfc Computer a Legnano, in via Corridoni 6».

Iscrizioni e finalità solidale

Oltre a promuovere la storia e le tradizioni della Canazza, la Pacialonga mantiene anche la propria vocazione solidale: parte del ricavato sarà infatti destinato alla Parrocchia San Pietro. Per informazioni è possibile contattare la segreteria della Contrada Sant’Erasmo tramite whatsapp al 375.7857609.

«Vi aspettiamo numerosissimi!» conclude Banfi.