Sabato sera a Cassinetta di Lugagnano è attesa la Notte Bianca, mentre domenica la Festa d'inizio estate

Nella splendida cornice delle ville antiche, del Naviglio Grande e del Parco De André, torna l’atteso appuntamento con “Festa nel Borgo”. Sabato 13 e domenica 14 giugno 2026, il borgo storico di Cassinetta di Lugagnano si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto all’insegna della creatività, del divertimento e del buon cibo, celebrando l’inizio dell’estate.

Nel weekend torna la Festa nel Borgo tra musica, street food e spettacoli

La rassegna offrirà un ricco programma che unisce artigianato artistico, eccellenze enogastronomiche, concerti dal vivo, teatro urbano e animazione per i più piccoli.

Artigianato, arte e creatività

Lungo le vie del centro, il Parco De André e la suggestiva Passeggiata dell’Amore, artigiani e artisti proporranno manufatti creativi. Pezzi unici frutto di ricerca e abilità manuale: oggetti originali realizzati con materiali diversi, ideali per un regalo speciale o per dare un tocco di originalità alla propria estate.

Prodotti enogastronomici e street food

Il cuore del gusto sarà l’area enogastronomica e lo street food, attiva già dal pranzo di sabato 13 giugno. Food truck e cucine sul posto delizieranno i palati con vari menù, per tutti i gusti: panini, hamburger, salamelle, primi piatti, cucina calabrese, birre artigianali, dolci, gelati e tanto altro.

Orari street food: Sabato dalle 12.00 alle 24.00 | Domenica dalle 10.00 alle 23.00

Il programma degli eventi

Sabato 13 Giugno: La Lunga Notte Bianca (Ore 15.00 – 24.00)

Dalle ore 15.00: Apertura ufficiale dell’evento, degli stand artigianali ed enogastronomici e dello street food nel Parco De André e sulla passeggiata polifunzionale.

Dalle ore 17.00: postazioni musicali nelle vie del centro presso Bella Tusa, Bar Banjo, etc.

Dalle ore 19.00: musica dal vivo con DJ set di Radio City Bar in Parco De Andrè

Ore 21.30 – Piazza della Repubblica: Grande evento centrale con lo spettacolo teatrale circense con acrobati di fama internazionale, a cura del Teatro dei Navigli

Ore 22.30 – 24.00: disco/live band Radio City Bar in Anfiteatro del Parco De André, insieme a tutta l’area street food; musica live di Silvia in Blues in Piazza Negri; DJ Set in Piazza Vittorio Veneto

Domenica 14 Giugno: La Festa d’Inizio Estate (Ore 10.00 – 23.00) nel Parco De Andrè ed in Villa:

Ore 10.00: Apertura mattutina di tutti gli stand di artigianato, enogastronomia e dei food truck.

Ore 14.00: Truccabimbi fino alle 19.00 con Antonella, Fate per le Feste.

Ore 15.30, 16.30 e 17.30: Spettacoli e animazione per bambini con le divertentissime micromagie con il Mago Eta Beta

Ore 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 nel Parco de Andrè: Spettacoli di danza scenografici e coinvolgenti con il duo di ballerine Silk and Fire

Inoltre, alle ore 17.00 nei Giardini di Villa Visconti Maineri si terrà il Tradizionale Concerto d’Estate eseguito dal Corpo Musicale San Carlo

Nel parco De Andrè sarà allestito per entrambi i giorni una area giochi per bambini con giochi in legno e giochi per l’aperto

Informazioni utili

Dove: Parco De André, vie e piazze del Centro Storico, Cassinetta di Lugagnano (MI).

Quando: Sabato 13 giugno (15.00 – 24.00) e Domenica 14 giugno (10.00 – 23.00).

Ingresso: Gratuito e aperto a tutti