“Musica a lume di candela”, il debutto conquista il pubblico

Esordio convincente per la rassegna “Musica a lume di candela”, che nella serata di ieri, venerdì 10 agosto, ha richiamato numerosi spettatori nel Parco della biblioteca civica Augusto Marinoni di Legnano.

Buona la prima per “Musica a lume di candela”

Il primo concerto, affidato ai giovani musicisti della Scuola di musica Niccolò Paganini, ha accompagnato il pubblico in un viaggio musicale attraverso oltre tre secoli di storia, da Vivaldi, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Chopin, Dvořák e Šostakovič fino ad Astor Piazzolla e alle celebri colonne sonore di Joe Hisaishi e Michael Giacchino. Nemmeno il breve acquazzone che ha interrotto la serata per una decina di minuti è riuscito a spezzare l’atmosfera: il pubblico è rimasto nel parco, attendendo la ripresa del concerto e applaudendo con entusiasmo i giovani interpreti fino all’ultima esecuzione.

Il risultato di un percorso di formazione

A colpire è stata soprattutto la preparazione degli allievi, che hanno affrontato il palco con sicurezza, maturità interpretativa e attenzione ai dettagli. Dietro il concerto, sottolinea la scuola, «non c’è soltanto il talento dei ragazzi, ma un progetto educativo costruito con metodo, competenza e continuità. Ore di studio individuale, lezioni, musica d’insieme, prove e occasioni di esibizione consentono agli allievi di sviluppare non solo solide competenze tecniche, ma anche la consapevolezza e la serenità necessarie per affrontare il pubblico con professionalità». A contribuire alla riuscita dell’evento è stato anche l’allestimento, curato nei dettagli, con palco, impianto audio e organizzazione pensati per valorizzare la qualità delle esecuzioni.

Il sostegno della Bcc e il valore della musica

La rassegna è sostenuta dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, da tempo al fianco della Scuola Paganini nel promuovere l’educazione musicale e la crescita dei giovani talenti. Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, dichiara:

«Il talento non nasce soltanto da una predisposizione personale, ma cresce quando trova scuole capaci di riconoscerlo, insegnanti preparati che sanno accompagnarlo e occasioni concrete nelle quali esprimersi. Quando una scuola riesce a trasformare lo studio in un’esperienza condivisa con la comunità, crea cultura, rafforza i legami tra le persone e contribuisce a costruire il futuro del territorio».

Il prossimo appuntamento

La rassegna “Musica a lume di candela” proseguirà venerdì 17 luglio alle 21, sempre nel Parco della biblioteca civica Augusto Marinoni di Legnano. Sul palco saliranno altri giovani musicisti della Scuola Paganini per una nuova serata dedicata alla musica dal vivo. L’ingresso sarà libero e senza prenotazione.