Mozart e Salieri, un concerto per sfatare il mito della rivalità

Sabato 14 novembre nella chiesa dei Santi Salvatore e Margherita l'Orchestra e il Coro Amadeus diretti da Marco Raimondi: in programma anche una messa composta dal genio salisburghese a 17 anni, legata alla tradizione musicale milanese.

Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

Mozart e Salieri, due grandi protagonisti del classicismo viennese, saranno al centro del concerto in programma sabato 14 novembre, alle 21, nella chiesa prepositurale dei Santi Salvatore e Margherita di Busto Garolfo, in piazza Lombardia.

Mozart e Salieri, oltre il mito della rivalità

L’appuntamento rientra nella stagione di musica classica «Note d’autunno» e sarà affidato all’Orchestra dell’Academia e al Coro Sinfonico Amadeus, diretti dal maestro Marco Raimondi. Si tratta di una serata a ingresso libero, offerta alla cittadinanza dal Comune di Busto Garolfo e dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che accompagnerà il pubblico nella Vienna del Settecento, andando oltre uno dei miti più conosciuti della storia della musica: la presunta rivalità tra Mozart e Salieri.

Salieri, una rivalità da sfatare

L’obiettivo del concerto è anche restituire a Salieri il posto che merita nella storia della musica, liberandolo dall’immagine negativa tramandata soprattutto dal cinema.

Raimondi spiega:

«Vogliamo sfatare un po’ il mito di Salieri, che è stato ingiustamente accusato di aver avvelenato Mozart. Soprattutto per colpa del film di Miloš Forman è passata l’immagine di un Salieri che si rode dalla rabbia e dall’invidia. In realtà, dall’epistolario di Mozart emerge che Salieri lo aveva aiutato moltissimo ad affermarsi a Vienna».

Il maestro ricorda come Mozart fosse arrivato nella capitale austriaca da Salisburgo, una realtà provinciale rispetto alla corte imperiale, mentre Salieri era già un compositore affermato e una figura influente.

«Eppure lo aiutò molto. Salieri era un artista italiano che ha avuto successo in Austria, una sorta di cervello in fuga, per usare un’espressione di oggi. Era di origini molto umili ed era anche una persona generosa. È un musicista che in Italia non è stato apprezzato quanto avrebbe meritato e che vale la pena riscoprire, anche per liberarlo da questa immagine negativa che la storia gli ha cucito addosso».

Il Mozart 17enne e il legame con Milano

Il programma, inserito nel progetto «Mozart in Italia», accosterà il «Concerto n. 1» di Antonio Salieri alla «Trinitatis Messe K.167» di Wolfgang Amadeus Mozart, composta nel 1773, quando il musicista aveva appena 17 anni. La prima parte sarà dedicata alla pagina strumentale di Salieri, che permetterà di apprezzare la brillantezza della sua scrittura e il dialogo tra le diverse componenti orchestrali. La seconda sarà invece dedicata a una composizione sacra giovanile di Mozart, che testimonia già la sua maturità musicale. La Trinitatis Messe presenta una caratteristica particolare: non prevede voci soliste e affida interamente al coro la parte vocale, in dialogo con l’orchestra. Ma è soprattutto il legame con Milano a renderla interessante per il pubblico lombardo.

Raimondi racconta:

«Mozart cominciò a comporla durante il suo terzo viaggio in Italia, quando si trovava a Milano. In quel periodo era entrato in contatto con l’ambiente musicale milanese e con il maestro di cappella del Duomo. In questa messa utilizzò anche alcune tecniche compositive proprie della Cappella del Duomo di Milano. È quindi un’opera che porta con sé un legame importante con la nostra tradizione musicale».

Un rapporto, quello tra Mozart e la musica italiana, che ebbe un ruolo importante nella formazione del compositore.

Il direttore sottolinea:

«La particolarità di questa messa è che non ci sono cantanti solisti. È una messa per coro e orchestra, senza le parti solistiche che normalmente troviamo in questo genere di composizioni. È una caratteristica davvero interessante, perché tutto il discorso musicale viene affidato al coro, che dialoga direttamente con l’orchestra».

Orchestra e Coro, oltre 1.700 concerti

A interpretare le due composizioni saranno l’Orchestra Sinfonica Amadeus e il Coro Sinfonico Amadeus. La prima riunisce oltre 40 professori d’orchestra e docenti di diverse nazionalità, con un repertorio che spazia dal barocco alla musica contemporanea. Nel corso della sua attività ha realizzato oltre settecento concerti, esibendosi in Italia e all’estero, anche alla Victoria Hall di Ginevra. Fondato nel 1997, il Coro Sinfonico Amadeus conta oltre sessanta elementi, tra appassionati, studenti e professionisti, e ha partecipato a più di mille concerti, affrontando un repertorio che comprende musica sacra, lirica, sinfonica e contemporanea.

L’attività dell’ensemble è sostenuta anche dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. «Ci sono realtà che, con il lavoro di ogni giorno, riescono a fare qualcosa di prezioso: portare la cultura e la musica nelle nostre vite. L’Ensemble Amadeus è una di queste. Il suo merito non è soltanto quello di proporre musica di qualità, ma di costruire attorno a ogni iniziativa un pubblico, suscitare curiosità, avvicinare persone», osserva il presidente Roberto Scazzosi, che sottolinea il valore della musica come occasione di partecipazione e crescita culturale per la comunità.

Ingresso e prenotazioni

L’ingresso al concerto del 14 novembre sarà libero. È possibile prenotare il proprio posto, con la possibilità di sostenere l’iniziativa, fino a sei ore prima dell’inizio. Successivamente ci si potrà presentare direttamente all’ingresso della chiesa, fino a esaurimento dei posti disponibili. Le prenotazioni sono disponibili sul sito dell’Ensemble Amadeus.

E sabato 28 «Splendori barocchi»

Il calendario di «Note d’autunno» proseguirà sabato 28 novembre, alle 21, con «Splendori barocchi». Per l’occasione la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate aprirà le porte dell’Auditorium Don Besana, dove si esibirà l’Orchestra dell’Accademia Amadeus con un programma dedicato ai grandi autori del barocco europeo.