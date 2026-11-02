Massimo Priviero in concerto per sostenere la Pediatria

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La musica di Massimo Priviero per aiutare i bambini ricoverati all’ospedale di Legnano.

Massimo Priviero al Tirinnanzi per la Pediatria

Sabato 28 novembre alle 21 il Teatro Città di Legnano Talisio Tirinnanzi ospiterà il concerto di Massimo Priviero & Band, una serata organizzata dal Lions Club Parabiago Host in collaborazione con il Comune di Legnano e con il patrocinio della Famiglia Legnanese. L’obiettivo è raccogliere fondi per l’acquisto di attrezzature destinate al reparto di Pediatria dell’ospedale cittadino, con dispositivi tecnici utili alla salute dei più piccoli.

Un progetto solidale per i bambini

Così il Lions Club Parabiago Host:

«Sarà una serata davvero speciale centrata sul concerto di Massimo Priviero con la sua band. L’artista, che si è trasferito da qualche anno nel nostro territorio, sarà protagonista di uno show musicale come già avvenuto con successo in anni scorsi; considerata una delle voci più belle e più vere del rock d’autore italiano e con una storia di album e concerti ultradecennale, Massimo si distingue soprattutto per la voce e per i suoi testi densi di valori di vita, spesso schierati al fianco di quella che potremmo chiamare “parte più fragile” del mondo. Per dare energia, forza di vivere e ragioni per andare avanti. È stato pertanto quasi “naturale” unire le nostre forze a fronte di uno scopo “pratico e sociale” che si traduce in questa occasione nella raccolta di fondi destinati al reparto pediatrico dell’ospedale legnanese per l’acquisto di dispositivi tecnici utili per la salute dei più piccoli, scopo questo scelto dal Lions Club Parabiago Host per la propria attività solidale nell’annata 2026/2027. In termini musicali, sarà un concerto che porterà energia positiva, sia che questa si traduca in modo “energetico” sia che la stessa diventi una carezza fatta allo spirito. Anche a fronte dei tempi che viviamo, un evento di questo tipo trasmette prima di tutto un modo di stare al mondo nel quale crediamo e da condividere con chi vorrà essere con noi e che vorrà aiutarci acquistando i biglietti per il concerto».

La carriera di Massimo Priviero

Nato a inizio degli anni Sessanta e cresciuto a Jesolo, Priviero ha sviluppato la propria cifra artistica attraverso l’ascolto del folk, del blues e del rock d’autore, affiancando alla musica una ricerca poetica che caratterizza la sua scrittura e le sue composizioni. Dopo gli studi letterari e storici all’Università di Venezia, dove si è laureato in Storia contemporanea, si è trasferito a Milano alla fine degli anni Ottanta. Nel 1988 ha pubblicato il disco d’esordio «San Valentino», inciso a Londra dopo la firma con Warner Music. Due anni più tardi è uscito «Nessuna resa mai», prodotto da Steven Van Zandt, chitarrista e coproduttore di Bruce Springsteen, con la partecipazione di diversi componenti della Premiata Forneria Marconi. Nel corso degli anni ha pubblicato numerosi album, collaborato con musicisti italiani e internazionali e affiancato alla produzione discografica spettacoli di musica e teatro civile. Tra i riconoscimenti ottenuti figurano il Premio Lunezia e il Premio Enriquez. Nel 2024 è uscito «Diario di vita», il suo più recente album di inediti, un lavoro che ripercorre sogni, cadute, ripartenze e riflessioni sul cammino personale e umano.

Sul palco con la band

Al Tirinnanzi Priviero sarà accompagnato da una formazione composta da Alex Cambise alla chitarra elettrica e acustica, mandolino e cori, Riccardo Maccabruni al pianoforte, Hammond, fisarmonica e cori, Fabrizio Carletto al basso e Oscar Palma alla batteria e percussioni. Lo spettacolo alternerà momenti di energia rock a passaggi più intimi e acustici, in un concerto che gli organizzatori presentano come un’occasione per trasmettere energia positiva e una carezza allo spirito. Anche attraverso la musica, dunque, il Lions Club Parabiago Host invita il pubblico a partecipare a una serata che vuole andare oltre lo spettacolo, trasformando l’incontro con l’artista in un gesto concreto di solidarietà.

Biglietti e prenotazioni

Il concerto inizierà alle 21 di sabato 28 novembre. Il biglietto costa 28 euro. La prenotazione e la vendita sono disponibili a Legnano da Tozzo Atelier, in piazza Don Sturzo 12/13 (0331.1820695), e a Parabiago da Masetti & Dellavedova, in via Matteotti 22 (338.7556086).