Martedì 21 luglio Manu Chao sarà protagonista della nuova edizione del Rugby Sound Festival. Autentico punto di riferimento del panorama musicale internazionale, l’artista sarà ospite della kermesse estiva organizzata da Shining Production, con il patrocinio del Comune di Legnano.

Manu Chao al Rugby Sound Festival: appuntamento il 21 luglio

È da sempre considerato uno degli artisti più liberi, non conformi alle regole del mercato, autentico punto di riferimento del panorama musicale internazionale. Con i Mano Negra prima e da solista poi ha scritto pietre miliari della musica rock, folk e alternative e ha ispirato milioni di musicisti in tutto il globo.

Nel corso degli anni è stato protagonista in Italia di concerti memorabili, in grado di richiamare migliaia di persone che con lui condividono la musica e gli ideali. Il suo rapporto con il nostro Paese è veramente speciale e quest’anno Manu Chao ha deciso di tornarci per dei nuovi appuntamenti che si trasformeranno in vere e proprie feste per tutti, cantando i grandi inni della sua carriera, da “Mala Vida” a “Clandestino”, passando per “Próxima Estación: Esperanza” fino all’ultimo album “Viva Tu”.

Biglietti in vendita dalle ore 10.00 di venerdì 5 giugno. Il tour di Manu Chao è prodotto da VignaPR e AND Production.

Il Rugby Sound Festival

L’evento si inserisce nel programma del Rugby Sound Festival, organizzato da Rugby Parabiago e Shining Production, con il patrocinio del Comune di Legnano, manifestazione che unisce musica e intrattenimento in uno dei contesti estivi più riconoscibili del territorio, confermandosi come un appuntamento capace di coinvolgere pubblici trasversali, il tutto in una location d’eccezione: l’Isola del Castello di Legnano, un’isola naturale lambita dal fiume Olona, su cui sorge il castello di San Giorgio.

La line up del festival ad oggi comprende: Tony Pitony giovedì 2 luglio, fenomeno del momento, andato sold out in meno di un mese; Madame venerdì 3 luglio, Elio e Le Storie Tese il 9 luglio, Subsonica con opening di Casino Royale e Tara il 10 luglio, Finley e Teenage Dream per un doppio appuntamento live l’11 luglio, Salmo il 16 luglio con in apertura i rapper Scar e 18K, poi e le serate Voglio tornare negli anni ’90 di sabato 4 luglio e la Zarro Night con special guest Il Pagante sabato 18 luglio.

Il Rugby Sound Festival è un appuntamento che si rinnova dal 1999, divenuto tra i festival più attesi dell’estate e che ogni anno sorprende con la sua programmazione ricca ed eclettica in grado di riservare chicche ed esclusive.

Credit foto di copertina Klelia Renesi